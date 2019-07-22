Вера Брежнева снялась в клипе особенных новосибирцев

фото Веры Брежневой из Instagram, видео osobenniy_tip_nsk из youtube

Знаменитая российская певица попала в клип новосибирцев с инвалидностью; особенное видео сняли на песню «Любите друг друга».

Трогательное видео о любви к миру сняли студии «Особенный ТИП», «Инклюзион. Школа. Новосибирск» и вокальная школа «Modern music». В ролик попали кадры со встречи фанатов с ограниченными возможностями с певицей Верой Брежневой.

«Встречи вдохновляют! Обнявшись с певицей Верой Брежневой сразу после ее концерта мы решили создать клип! Собрали большую команду, строили строили мечту и наконец построили! В ролике ребята с разной инвалидностью и без рассказывают о любви к миру, выбранному делу, музыке, театру, друг, другу!» – написала на своей страничке в Facebook Ольга Стволова, которая приняла участие в съёмках (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).

В клипе на песню «Любите друг друга» необыкновенные люди танцуют и поют на улицах Новосибирска, репетируют сцены из спектаклей и просто весело проводят время. В конце ролика к ним присоединяется и сама Вера Брежнева, чтобы спеть вместе со своими поклонниками отрывок песни.

Напомним, 2 августа шокированная пожарами в Сибири Ольга Бузова сообщила, что молится за страну.