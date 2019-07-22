Видео: барнаульские бомжи подрались из-за мусорного бака

Фото и видео из группы «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте»

Двое мужчин не поделили мусорку в Барнауле; бездомный ударил конкурента бутылкой по голове.

Подписчица группы «Инцидент Барнаул» поделилась видео, на котором два бездомных человека борются за право «отовариваться» в мусорном баке.

Несколько дней непрошеный гость забирал продукты из контейнера, который уже давно «застолбил» другой бездомный. Но сегодня «хозяин» мусорки поймал воришку с поличным и решил объяснить ему, как важно соблюдать неприкосновенность чужой собственности. Чтобы конкурент надолго запомнил этот урок, бездомный решил закрепить свои слова ударом бутылки по голове. Одного удара оказалось маловато, подумал он, и замахнулся ёмкостью во второй раз. От соприкосновения с головой бедного человека бутылка разлетелась вдребезги. После этого «хозяин» контейнера забрал мешок с продуктами у соперника и ушёл, оставив оппонента думать о своем бесчестном поведении в одиночестве.

Напомним, в конце июня бомж зарезал и бросил в погреб приютившего его знакомого на Алтае.