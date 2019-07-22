Видео: барнаульские бомжи подрались из-за мусорного бака

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Видео: барнаульские бомжи подрались из-за мусорного бакаРубрика: проиcшествия
05.08.2019 15:03
Фото и видео из группы «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте»
Двое мужчин не поделили мусорку в Барнауле; бездомный ударил конкурента бутылкой по голове.
Подписчица группы «Инцидент Барнаул» поделилась видео, на котором два бездомных человека борются за право «отовариваться» в мусорном баке.
Несколько дней непрошеный гость забирал продукты из контейнера, который уже давно «застолбил» другой бездомный. Но сегодня «хозяин» мусорки поймал воришку с поличным и решил объяснить ему, как важно соблюдать неприкосновенность чужой собственности. Чтобы конкурент надолго запомнил этот урок, бездомный решил закрепить свои слова ударом бутылки по голове. Одного удара оказалось маловато, подумал он, и замахнулся ёмкостью во второй раз. От соприкосновения с головой бедного человека бутылка разлетелась вдребезги. После этого «хозяин» контейнера забрал мешок с продуктами у соперника и ушёл, оставив оппонента думать о своем бесчестном поведении в одиночестве.
Напомним, в конце июня бомж зарезал и бросил в погреб приютившего его знакомого на Алтае.
Никита Минин
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Лента новостей
Телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл нового хозяина
В Новосибирской области дорожников накажут за некачественное выполнение работ
Возможность открытия «Сибирских Мальдив» прокомментировали в новосибирском офисе СГК
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Место захоронения более 120 жертв репрессий обнаружили в Алтайском крае
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