Видео: крупный град прошёл в Алтайском крае

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Видео: крупный град прошёл в Алтайском краеРубрика: проиcшествия
05.08.2019 22:45
Фото из группы "Инцидент Барнаул" социальной сети "ВКонтакте"
Град размером с горошину стеной прошёл в городе Алейске; местные жители связали это с недавним выступлением шаманов.
Крупный град прошёл в городе Алейске Алтайского края, сообщили местные жители в сообществе «Инцидент Барнаул» в социальной сети ВКонтакте. Также подписчики опубликовали несколько видеозаписей с разбушевавшейся стихией.
Однако, по словам жителей, град был только в отдельных районах города.
«Был я сегодня в Алейске, в районе "Хлебозавода №1" и града не было, только сильный ливень застал», – говорит подписчик сообщества.
Некоторые шутят, что ливни и град связаны с выступлением шаманов 4 августа, которые призывали дождь в Сибирь для тушения лесных пожаров.
«Его точно вызвали шаманы! Интересно, до леса дошли эти дожди?», – высказался житель Алтайского края Никита в комментариях сообщества.
Напомним, 5 августа 2019 года сильный ураган обрушился на Барнаул.
Дарья Мелехова
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