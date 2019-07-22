Видео: крупный град прошёл в Алтайском крае

Фото из группы "Инцидент Барнаул" социальной сети "ВКонтакте"

Град размером с горошину стеной прошёл в городе Алейске; местные жители связали это с недавним выступлением шаманов.

Крупный град прошёл в городе Алейске Алтайского края, сообщили местные жители в сообществе «Инцидент Барнаул» в социальной сети ВКонтакте. Также подписчики опубликовали несколько видеозаписей с разбушевавшейся стихией.





Однако, по словам жителей, град был только в отдельных районах города.

«Был я сегодня в Алейске, в районе "Хлебозавода №1" и града не было, только сильный ливень застал», – говорит подписчик сообщества.

Некоторые шутят, что ливни и град связаны с выступлением шаманов 4 августа, которые призывали дождь в Сибирь для тушения лесных пожаров.

«Его точно вызвали шаманы! Интересно, до леса дошли эти дожди?», – высказался житель Алтайского края Никита в комментариях сообщества.

Напомним, 5 августа 2019 года сильный ураган обрушился на Барнаул.