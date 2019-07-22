Видео: шаманы призвали дожди на помощь Сибири

фото и видео из группы «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте»

В интернете появился ролик со сборов колдунов на острове Ольхон; там они провели обряд, чтобы спасти горящие леса.

Шаманы из четырёх регионов Сибири собрались вместе 4 августа, чтобы с помощью сил природы потушить пожары в Сибири. Видео с этого события появилось в группе «Инцидент Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Откройте своё сердце, чтобы оно наполнилось силой и энергией здоровья», – говорит один из колдунов.

Комментаторы отмечают, что в Омске действительно пошёл дождь этой ночью. Многие уверены, что таким образом потусторонние силы откликнулись на просьбу о помощи.

Напомним, что ранее на Барнаул обрушился сильный ураган.