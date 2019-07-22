Видео: шаманы призвали дожди на помощь Сибири

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Видео: шаманы призвали дожди на помощь СибириРубрика: общество
05.08.2019 08:50
фото и видео из группы «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте»
В интернете появился ролик со сборов колдунов на острове Ольхон; там они провели обряд, чтобы спасти горящие леса.
Шаманы из четырёх регионов Сибири собрались вместе 4 августа, чтобы с помощью сил природы потушить пожары в Сибири. Видео с этого события появилось в группе «Инцидент Омск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Откройте своё сердце, чтобы оно наполнилось силой и энергией здоровья», – говорит один из колдунов.
Комментаторы отмечают, что в Омске действительно пошёл дождь этой ночью. Многие уверены, что таким образом потусторонние силы откликнулись на просьбу о помощи.
Напомним, что ранее на Барнаул обрушился сильный ураган.
Никита Минин
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Лента новостей
Телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл нового хозяина
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