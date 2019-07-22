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Видео: шаманы призвали дожди на помощь Сибири

Рубрика: общество

05.08.2019 08:50

фото и видео из группы «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте»

В интернете появился ролик со сборов колдунов на острове Ольхон; там они провели обряд, чтобы спасти горящие леса.

Шаманы из четырёх регионов Сибири собрались вместе 4 августа, чтобы с помощью сил природы потушить пожары в Сибири. Видео с этого события появилось в группе «Инцидент Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Откройте своё сердце, чтобы оно наполнилось силой и энергией здоровья», – говорит один из колдунов.

Комментаторы отмечают, что в Омске действительно пошёл дождь этой ночью. Многие уверены, что таким образом потусторонние силы откликнулись на просьбу о помощи.

Напомним, что ранее на Барнаул обрушился сильный ураган.

 

Никита Минин

Теги: Сибирь пожар Алтайский край

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Лента новостей

Предложить новость

Телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл нового хозяина

сегодня 17:04 Общество 0 Коммент.

Кандидаты в мэры Новосибирска потратили более 17 миллионов рублей

сегодня 16:53 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области дорожников накажут за некачественное выполнение работ

сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

Возможность открытия «Сибирских Мальдив» прокомментировали в новосибирском офисе СГК

сегодня 16:37 Общество 0 Коммент.

Девятилетняя девочка погибла от удара винтом моторной лодки

сегодня 16:28 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская пятиклассница сделала гимн самбо из «Бороды» Тимати

сегодня 16:17 Культура 0 Коммент.

В борьбе с раком поможет кожура огурцов

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

Видео: барнаульские бомжи подрались из-за мусорного бака

сегодня 15:03 Хроника 0 Коммент.

Восемь автомобилей скорой помощи для районных больниц вручили в Новосибирской области

сегодня 14:43 Общество 0 Коммент.

Грибник с двумя детьми пропали в Кузбассе

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Вера Брежнева снялась в клипе особенных новосибирцев

сегодня 13:19 Общество 0 Коммент.

Венгеровский район лучший в реализации проекта «Жильё и городская среда»

сегодня 13:08 Общество 0 Коммент.

Томич выиграл 600 тысяч рублей на молодёжном форуме в Крыму

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

S7 полетит из Новосибирска на Пхукет

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирска

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Житель Якутска пожаловался полицейским на нечестную проститутку

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Место захоронения более 120 жертв репрессий обнаружили в Алтайском крае

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Названы самые доходные и «нищие» работы в России

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области

сегодня 09:32 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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