Водитель на «Хантере» погиб после вылета с трассы в Новосибирской области

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Водитель на «Хантере» погиб после вылета с трассы в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
05.08.2019 09:52
ФОТО С САЙТА ГУ МВД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Автомобиль УАЗ-315196 вылетел с дороги и перевернулся; водитель – житель посёлка Сузун, погиб на месте ДТП.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего в Сузунском районе Новосибирской области.
Инцидент случился 4 августа 2019 года. По данным инспекторов, автомобиль УАЗ «Хантер» двигался по автодороге в направлении села Верх-Сузун. В пути водитель потерял управление и вылетел с трассы – машина перевернулась. В результате ДТП 40-летний мужчина погиб на месте происшествия.
Правоохранителям предстоит выяснить, по какой причине УАЗ вылетел с дороги.
Напомним, 4 августа внедорожник Lexus «прилёг на бок» после ДТП в Новосибирске.
Александр Шпак
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