Водитель на «Хантере» погиб после вылета с трассы в Новосибирской области

ФОТО С САЙТА ГУ МВД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Автомобиль УАЗ-315196 вылетел с дороги и перевернулся; водитель – житель посёлка Сузун, погиб на месте ДТП.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего в Сузунском районе Новосибирской области.

Инцидент случился 4 августа 2019 года. По данным инспекторов, автомобиль УАЗ «Хантер» двигался по автодороге в направлении села Верх-Сузун. В пути водитель потерял управление и вылетел с трассы – машина перевернулась. В результате ДТП 40-летний мужчина погиб на месте происшествия.

Правоохранителям предстоит выяснить, по какой причине УАЗ вылетел с дороги.

Напомним, 4 августа внедорожник Lexus «прилёг на бок» после ДТП в Новосибирске.