Военные эвакуируют целое село из-за взрывов под Ачинском

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Военные эвакуируют целое село из-за взрывов под АчинскомРубрика: проиcшествия
05.08.2019 20:06
Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте", видео из группы "Сводка 24" в социальной сети "ВКонтакте"
В деревне Каменка Красноярского края воют сирены; военные приступили к эвакуации населения.
В районе деревни Каменка Ачинского района Красноярского края сегодня, 5 августа, произошли взрывы снарядов на территории воинской части номер 74008. Об этом сообщает пресс-служба города Ачинска. Власти просят жителей близлежащих населенных пунктов воздержаться от поездок в сторону деревни, где произошло ЧП.
Взрывную волну от места происшествия почувствовали и жители района: у некоторых людей вылетели окна. В социальных сетях появилась информация как минимум о двоих пострадавших, но официального подтверждения пока не было.
На данный момент военные эвакуируют население деревни Каменка под вой сирен, сообщают очевидцы.
Напомним, в июле 2019 года взрыв прогремел в многоэтажке Барнаула.
Дарья Мелехова
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