Военные эвакуируют целое село из-за взрывов под Ачинском

Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте", видео из группы "Сводка 24" в социальной сети "ВКонтакте"

В деревне Каменка Красноярского края воют сирены; военные приступили к эвакуации населения.

В районе деревни Каменка Ачинского района Красноярского края сегодня, 5 августа, произошли взрывы снарядов на территории воинской части номер 74008. Об этом сообщает пресс-служба города Ачинска. Власти просят жителей близлежащих населенных пунктов воздержаться от поездок в сторону деревни, где произошло ЧП.

Взрывную волну от места происшествия почувствовали и жители района: у некоторых людей вылетели окна. В социальных сетях появилась информация как минимум о двоих пострадавших, но официального подтверждения пока не было.

На данный момент военные эвакуируют население деревни Каменка под вой сирен, сообщают очевидцы.

Напомним, в июле 2019 года взрыв прогремел в многоэтажке Барнаула.