Лента новостейПредложить новость
Телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл нового хозяина
В Новосибирской области дорожников накажут за некачественное выполнение работ
Возможность открытия «Сибирских Мальдив» прокомментировали в новосибирском офисе СГК
Восемь автомобилей скорой помощи для районных больниц вручили в Новосибирской области
Венгеровский район лучший в реализации проекта «Жильё и городская среда»
Котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирска
Место захоронения более 120 жертв репрессий обнаружили в Алтайском крае
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Восемь автомобилей скорой помощи для районных больниц вручили в Новосибирской областиРубрика: общество
05.08.2019 14:43
Фото правительства Новосибирской области
Губернатор Новосибирской области вручил представителям районных больниц ключи от новых автомобилей скорой помощи; всего в этом году должно поступить 35 машин.
Ключи от восьми автомобилей «ГАЗель» и «Соболь» в торжественной обстановке губернатор Новосибирской области Андрей Травников передал представителям районных центральных больниц.
Новые машины передаются в рамках утверждённой правительством области программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы». Две кареты скорой помощи предназначены для областного Медтранса. Остальные пять будут помогать медикам Колыванской, Черепановской, Коченёвской, Куйбышевской и Убинской районных центральных больниц спасать людей. Ещё одна машина будет работать по прямому поручению губернатора в посёлке Чистоозёрное.
По словам главы региона, в Новосибирской области обновление автопарка продолжается в плановом режиме. Всего в этом году планируется приобрести 35 автомобилей.
«Сегодня мы передаём партию из восьми машин, большая часть которых поступит в центральные районные больницы на территории нашего региона, в том числе в те учреждения, необходимость приобретения машин для которых мы определяли в ходе моих поездок по районам в прошлом году. Хочу поздравить вас с этим приятным событием. Надеюсь, что эти современные, хорошо укомплектованные автомобили помогут ещё более качественно, оперативно оказывать медицинскую помощь во всех уголках нашей большой Новосибирской области», – отметил Андрей Травников.
В правительстве Новосибирской области отметили, что приобретение автомобилей скорой помощи – это только одно из направлений работы по повышению доступности медицинской помощи в регионе. При этом Новосибирская область участвует во всех федеральных направлениях национального проекта «Здравоохранение».
В течение пяти лет – до 2024 года, на реализацию региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области планируется направить 35,2 миллиарда рублей. При этом 8,4 млрд поступят из федерального бюджета, 993 миллиона – средства регионального Территориального фонда обязательного медицинского страхования, около 26 млрд – из консолидированного бюджета Новосибирской области.
В правительстве Новосибирской области уточнили, что среди наиболее важных проектов – «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Детское здравоохранение», «Медицинские кадры», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Цифровой контур здравоохранения», «Развитие экспорта медицинских услуг».
Напомним, 1 августа в правительстве региона прошло совещание, посвящённое развитию мясного скотоводства и сельхозкооперации.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл нового хозяина
В Новосибирской области дорожников накажут за некачественное выполнение работ
Возможность открытия «Сибирских Мальдив» прокомментировали в новосибирском офисе СГК
Восемь автомобилей скорой помощи для районных больниц вручили в Новосибирской области
Венгеровский район лучший в реализации проекта «Жильё и городская среда»
Котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирска
Место захоронения более 120 жертв репрессий обнаружили в Алтайском крае
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Жизнь без преград
Технические приспособления помогают сделать более комфортн...
Весна – это здорово!
В межсезонье медики советуют сибирякам пристальнее «з...
Успеть за один день
Как перед праздником превратиться в богиню за несколько...
Аннён по-корейски
Секреты восточной медицины дополняют суперсовременные техн...
Новости по теме
Популярное