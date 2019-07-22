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Восемь автомобилей скорой помощи для районных больниц вручили в Новосибирской области

Рубрика: общество

05.08.2019 14:43

Фото правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области вручил представителям районных больниц ключи от новых автомобилей скорой помощи; всего в этом году должно поступить 35 машин.

Ключи от восьми автомобилей «ГАЗель» и «Соболь» в торжественной обстановке губернатор Новосибирской области Андрей Травников передал представителям районных центральных больниц.

Новые машины передаются в рамках утверждённой правительством области программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы». Две кареты скорой помощи предназначены для областного Медтранса. Остальные пять будут помогать медикам Колыванской, Черепановской, Коченёвской, Куйбышевской и Убинской районных центральных больниц спасать людей. Ещё одна машина будет работать по прямому поручению губернатора в посёлке Чистоозёрное.

По словам главы региона, в Новосибирской области обновление автопарка продолжается в плановом режиме. Всего в этом году планируется приобрести 35 автомобилей.

«Сегодня мы передаём партию из восьми машин, большая часть которых поступит в центральные районные больницы на территории нашего региона, в том числе в те учреждения, необходимость приобретения машин для которых мы определяли в ходе моих поездок по районам в прошлом году. Хочу поздравить вас с этим приятным событием. Надеюсь, что эти современные, хорошо укомплектованные автомобили помогут ещё более качественно, оперативно оказывать медицинскую помощь во всех уголках нашей большой Новосибирской области», – отметил Андрей Травников.

В правительстве Новосибирской области отметили, что приобретение автомобилей скорой помощи – это только одно из направлений работы по повышению доступности медицинской помощи в регионе. При этом Новосибирская область участвует во всех федеральных направлениях национального проекта «Здравоохранение».

В течение пяти лет – до 2024 года, на реализацию региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области планируется направить 35,2 миллиарда рублей. При этом 8,4 млрд поступят из федерального бюджета, 993 миллиона – средства регионального Территориального фонда обязательного медицинского страхования, около 26 млрд – из консолидированного бюджета Новосибирской области.

В правительстве Новосибирской области уточнили, что среди наиболее важных проектов – «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Детское здравоохранение», «Медицинские кадры», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Цифровой контур здравоохранения», «Развитие экспорта медицинских услуг».

Напомним, 1 августа в правительстве региона прошло совещание, посвящённое развитию мясного скотоводства и сельхозкооперации.

 

Анатолий Якимов

Теги: медицина здравоохранение Правительство Новосибирской области

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