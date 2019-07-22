Восемь человек пострадали, 11 тысяч эвакуированы: подробности о взрыве в Ачинском районе

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Восемь человек пострадали, 11 тысяч эвакуированы: подробности о взрыве в Ачинском районеРубрика: проиcшествия
05.08.2019 23:53
Скриншот из видео
Одиннадцать тысяч человек эвакуированы из окрестностей Ачинского района; приют жителям готовы дать в Красноярске.
Страшный взрыв прошёл в военной части недалеко от поселка Каменка Ачинского района Красноярского края. Как сообщают местные СМИ, на данный момент, по предварительным данным, восемь человек погибли. В сети появилось видео «гриба», который образовал взрыв.
Около одиннадцати тысяч человек, включая детский лагерь «Сокол» эвакуировали из близлежащих населённых пунктов. Приют им могут дать в Красноярске. В администрации Красноярского края сообщили, что социальные центры и другие объекты готовы для этого.
Отметим, что сейчас поезда меняют свой маршрут, чтобы не проезжать через место происшествия. Объезжать опасный участок рекомендуют и автолюбителям по трассе «Сибирь» со стороны Мариинска, Кемеровской области.
Также на Транссибе задержали два пассажирских поезда «Абакан – Москва» и «Москва – Абакан».
Глава Министерства обороны Сергей Шойгу направил на место взрыва своего заместителя с группой специалистов для оперативного прекращения возгорания. На место ЧП, отправился и губернатор Красноярского края Александр Усс.
Напомним, 15 июля 2019 года больше сотни детей эвакуировали из-за пожара в санатории в Бурятии.
Дарья Мелехова
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