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Восемь человек пострадали, 11 тысяч эвакуированы: подробности о взрыве в Ачинском районе

Рубрика: проиcшествия

05.08.2019 23:53

Скриншот из видео

Одиннадцать тысяч человек эвакуированы из окрестностей Ачинского района; приют жителям готовы дать в Красноярске.

Страшный взрыв прошёл в военной части недалеко от поселка Каменка Ачинского района Красноярского края. Как сообщают местные СМИ, на данный момент, по предварительным данным, восемь человек погибли. В сети появилось видео «гриба», который образовал взрыв.

Около одиннадцати тысяч человек, включая детский лагерь «Сокол» эвакуировали из близлежащих населённых пунктов. Приют им могут дать в Красноярске. В администрации Красноярского края сообщили, что социальные центры и другие объекты готовы для этого.

Отметим, что сейчас поезда меняют свой маршрут, чтобы не проезжать через место происшествия. Объезжать опасный участок рекомендуют и автолюбителям по трассе «Сибирь» со стороны Мариинска, Кемеровской области.

Также на Транссибе задержали два пассажирских поезда «Абакан – Москва» и «Москва – Абакан».

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу направил на место взрыва своего заместителя с группой специалистов для оперативного прекращения возгорания. На место ЧП, отправился и губернатор Красноярского края Александр Усс.

Напомним, 15 июля 2019 года больше сотни детей эвакуировали из-за пожара в санатории в Бурятии.

 

Дарья Мелехова

Теги: взрывы военные Красноярский край

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вчера 14:54 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:53 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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