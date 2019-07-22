Возможность открытия «Сибирских Мальдив» прокомментировали в новосибирском офисе СГК

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Возможность открытия «Сибирских Мальдив» прокомментировали в новосибирском офисе СГКРубрика: общество
05.08.2019 16:37
фото предоставлено пресс-службой СГК
Использовать золоотвал ТЭЦ-5 как объект промышленного туризма возможно только при тотальном соблюдении требований безопасности.
Открыть «Сибирские Мальдивы» для туристов и блогеров предложили на прошлой неделе представители правительства Новосибирской области во время выездного совещания на золоотвале ТЭЦ-5.
«Если процесс нельзя остановить, его нужно возглавить», – сказал в пятницу начальник департамента информационной политики правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.
По задумке властей, на берегах с бирюзовой водой, которая уже стала достопримечательностью Новосибирской области и любимым фоном для селфи и семейных фото, необходимо создать соответствующую инфраструктуру. Сделать подъезды и подходы, обустроить смотровую площадку с зонами для фото- и видеосъёмки. В СГК пообещали рассмотреть это предложение.
«Мы подумаем над этим предложением и, возможно, сделаем смотровую площадку для желающих. Но, прежде всего, нам важно обеспечить её безопасность. Потому что мы берём на себя ответственность за каждого потенциального туриста», – прокомментировал главный инженер Новосибирского филиала СГК Юрий Кротов.
Напомним, 16 июля прокуратура области заявила о начале проверки безопасности «Сибирских Мальдив».
Татьяна Картавых
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