Житель Черепанова случайно убил приятеля на Алтае

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В Республике Алтай будут судить жителя Новосибирской области, который во время застолья ударил своего собутыльника в голову; от удара мужчина ударился затылком о дверной порог и умер через несколько дней.

Перед судом в Республике Алтай предстанет житель города Черепаново Новосибирской области, обвиняемый в причинении смерти человеку по неосторожности, сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.

Инцидент произошёл в начале апреля 2019 года. По данным следователей, обвиняемый приехал на Алтай из Новосибирской области, чтобы отдохнуть. Во время пьяных посиделок в одном из домов села Дъектиек, мужчина повздорил с другим участником застолья. Между поссорившимися приятелями возникла потасовка, в ходе которой обвиняемый ударил оппонента по лицу – от удара потерпевший упал и ударился головой о дверной порог.

В ночь с 9 на 10 апреля мужчина скончался. Как позже выяснили врачи – в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Во время следствия обвиняемый признал свою вину. На данный момент уголовное дело мужчины передано в суд. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в июле этого года житель Мысков случайно сбросил свою подругу с балкона многоэтажки.