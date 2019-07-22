Житель Черепанова случайно убил приятеля на Алтае

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Житель Черепанова случайно убил приятеля на АлтаеРубрика: проиcшествия
05.08.2019 11:26
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В Республике Алтай будут судить жителя Новосибирской области, который во время застолья ударил своего собутыльника в голову; от удара мужчина ударился затылком о дверной порог и умер через несколько дней.
Перед судом в Республике Алтай предстанет житель города Черепаново Новосибирской области, обвиняемый в причинении смерти человеку по неосторожности, сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.
Инцидент произошёл в начале апреля 2019 года. По данным следователей, обвиняемый приехал на Алтай из Новосибирской области, чтобы отдохнуть. Во время пьяных посиделок в одном из домов села Дъектиек, мужчина повздорил с другим участником застолья. Между поссорившимися приятелями возникла потасовка, в ходе которой обвиняемый ударил оппонента по лицу – от удара потерпевший упал и ударился головой о дверной порог.
В ночь с 9 на 10 апреля мужчина скончался. Как позже выяснили врачи – в результате закрытой черепно-мозговой травмы.
Во время следствия обвиняемый признал свою вину. На данный момент уголовное дело мужчины передано в суд. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Напомним, в июле этого года житель Мысков случайно сбросил свою подругу с балкона многоэтажки.
Александр Шпак
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