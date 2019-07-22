Житель Якутска пожаловался полицейским на нечестную проститутку

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В Якутии мужчина решил воспользоваться услугами «девушки по вызову» и заказал её визит в интернете; прибывшая на место девушка попросила предоплату и отлучилась из номера – обратно она не вернулась.

Сотрудники МУ МВД России «Якутское» возбудили уголовное дело в отношении 32-летней женщины, подозреваемой в мошенничестве, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МВД.

По данным оперативников, уголовное дело было возбуждено после того, как в полицию обратился местный житель, сообщивший, что он стал жертвой обмана: ранее мужчина решил воспользоваться интимными услугами проститутки, объявление которой нашёл в интернете. Когда путана приехала в заранее подготовленный мужчиной гостиничный номер, она попросила предоплату в размере 2 тысяч 700 рублей. Получив деньги, дама покинула помещение и больше в него не вернулась.

После некоторого ожидания мужчина понял, что его обманули, и решился отправиться в полицию. Правоохранители заявление приняли и разыскали обманщицу.

Теперь представительнице древнейшей профессии грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в июле этого года за размещение рекламы своих услуг кемеровским проституткам назначили штраф в размере их часового оклада.