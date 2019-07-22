Американские учёные доказали бесполезность жёлтых очков для автолюбителей

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Американские учёные доказали бесполезность жёлтых очков для автолюбителейРубрика: общество
06.08.2019 10:01
Фото с сайта pixabay.com
Жёлтые очки не помогают водителям разглядеть пешеходов на дороге в тёмное время суток; офтальмологи из США доказали это опытным путём.
Бесполезность очков с жёлтыми линзами у водителей автомобилей в вечернее время доказали американские учёные. Отчёт об исследовании опубликован на сайте jamanetwork.com 1 августа.
Трое американских учёных провели исследование, в котором принимали участие 22 человека.
Авторы задали вопрос, связаны ли очки с жёлтыми линзами для ночного вождения с увеличением видимости на дороге в ночное время и уменьшением бликов фар от встречных транспортных средств. И доказали, что прямой взаимосвязи нет. 22 добровольца водили автомобили в ночное время, используя очки с жёлтыми линзами, три раза, и один раз – используя простые линзы.
В результате эксперимента учёные сделали вывод, что жёлтые линзы на очках водителя в тёмное время никак не влияют на обнаружение пешеходов и не снижают количество бликов от фар встречных автомобилей.
Напомним, в конце июля стало известно, что молодые новосибирские учёные разработали систему реабилитации пациентов, перенёсших инсульт.
Анатолий Якимов
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