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Американские учёные доказали бесполезность жёлтых очков для автолюбителей

Рубрика: общество

06.08.2019 10:01

Фото с сайта pixabay.com

Жёлтые очки не помогают водителям разглядеть пешеходов на дороге в тёмное время суток; офтальмологи из США доказали это опытным путём.

Бесполезность очков с жёлтыми линзами у водителей автомобилей в вечернее время доказали американские учёные. Отчёт об исследовании опубликован на сайте jamanetwork.com 1 августа.

Трое американских учёных провели исследование, в котором принимали участие 22 человека.

Авторы задали вопрос, связаны ли очки с жёлтыми линзами для ночного вождения с увеличением видимости на дороге в ночное время и уменьшением бликов фар от встречных транспортных средств. И доказали, что прямой взаимосвязи нет. 22 добровольца водили автомобили в ночное время, используя очки с жёлтыми линзами, три раза, и один раз – используя простые линзы.

В результате эксперимента учёные сделали вывод, что жёлтые линзы на очках водителя в тёмное время никак не влияют на обнаружение пешеходов и не снижают количество бликов от фар встречных автомобилей.

Напомним, в конце июля стало известно, что молодые новосибирские учёные разработали систему реабилитации пациентов, перенёсших инсульт.

 

Анатолий Якимов

Теги: открытие исследования автомобили США учёные

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сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:25 Общество 0 Коммент.

Названы главные причины ранней смертности мужчин в России

сегодня 14:16 Общество 0 Коммент.

Поставщица «сникерсов» из Новосибирска в спешке устроила смертельное ДТП

сегодня 14:07 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:45 Хроника 0 Коммент.

Опасность взрывов сохраняется на складе с боеприпасами под Ачинском

сегодня 12:37 Общество 0 Коммент.

Взрыв на военном складе: всё, что известно на данный момент

сегодня 11:24 Хроника 0 Коммент.

Радиацию измерили на месте взрыва боеприпасов под Ачинском

сегодня 10:55 Хроника 0 Коммент.

Взрыв в Ачинске не повлиял на работу нефтеперерабатывающего завода

сегодня 10:36 Хроника 0 Коммент.

Утерянное панно «Рождение Оби» выставили на продажу в Новосибирске

сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:14 Недвижимость 0 Коммент.

Американские учёные доказали бесполезность жёлтых очков для автолюбителей

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Масштаб разрушений оценивают после взрыва под Ачинском

сегодня 09:41 Хроника 0 Коммент.

В Сибири создали петицию в защиту животных от пожаров в тайге

сегодня 08:58 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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