Богатый улов: спасатели вытащили из Оби трёх рыбаков

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Богатый улов: спасатели вытащили из Оби трёх рыбаковРубрика: проиcшествия
06.08.2019 12:45
фото из группы «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте»
Три рыбака перевернулись на моторной лодке в Новосибирске; обошлось без жертв.
Сегодня утром спасатели МАСС оказали помощь трём рыбакам в Оби, которые оказались в воде из-за перевернувшейся моторной лодки. Информация об этом появилась в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».
Сообщение о происшествии в районе Димитровского моста поступило спасателям в 10:07. Незамедлительно туда были направлены два катера службы МАСС. Прибывшие спасатели обнаружили, что двое мужчин в спасательных жилетах плавали в Оби, пока их товарищ сидел верхом на перевёрнутой лодке.
Рыбаков оперативно доставили на ближайший берег.
Напомним, 28 июля спасатели вытянули мужчину из болота в Новосибирске
Никита Минин
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