Богатый улов: спасатели вытащили из Оби трёх рыбаков

фото из группы «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте»

Три рыбака перевернулись на моторной лодке в Новосибирске; обошлось без жертв.

Сегодня утром спасатели МАСС оказали помощь трём рыбакам в Оби, которые оказались в воде из-за перевернувшейся моторной лодки. Информация об этом появилась в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщение о происшествии в районе Димитровского моста поступило спасателям в 10:07. Незамедлительно туда были направлены два катера службы МАСС. Прибывшие спасатели обнаружили, что двое мужчин в спасательных жилетах плавали в Оби, пока их товарищ сидел верхом на перевёрнутой лодке.

Рыбаков оперативно доставили на ближайший берег.

Напомним, 28 июля спасатели вытянули мужчину из болота в Новосибирске