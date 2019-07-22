3 балла
+28
65.05 72.37
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Экс-директора клиники Мешалкина оставили в СИЗО до ноября

сегодня 15:45 Общество 0 Коммент.

Сертификаты на областной материнский капитал получили более 32 000 новосибирских семей

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

Щуку размером с крокодила поймал житель Новосибирска

сегодня 15:13 Общество 0 Коммент.

Ребёнка на зебре сбила фура в Бердске

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

В рамках нацпроекта в Новосибирской области построят около 30 новых фельдшерских пунктов

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области проконтролировал опережающие темпы реконструкции перинатального центра

сегодня 14:25 Общество 0 Коммент.

Названы главные причины ранней смертности мужчин в России

сегодня 14:16 Общество 0 Коммент.

Поставщица «сникерсов» из Новосибирска в спешке устроила смертельное ДТП

сегодня 14:07 Общество 0 Коммент.

Жителей Ачинска предупредили о возможной встрече снарядов

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Богатый улов: спасатели вытащили из Оби трёх рыбаков

сегодня 12:45 Хроника 0 Коммент.

Опасность взрывов сохраняется на складе с боеприпасами под Ачинском

сегодня 12:37 Общество 0 Коммент.

Взрыв на военном складе: всё, что известно на данный момент

сегодня 11:24 Хроника 0 Коммент.

Радиацию измерили на месте взрыва боеприпасов под Ачинском

сегодня 10:55 Хроника 0 Коммент.

Взрыв в Ачинске не повлиял на работу нефтеперерабатывающего завода

сегодня 10:36 Хроника 0 Коммент.

Утерянное панно «Рождение Оби» выставили на продажу в Новосибирске

сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

Проектное финансирование получила вторая очередь ЖК «Онега» в Новосибирске

сегодня 10:14 Недвижимость 0 Коммент.

Американские учёные доказали бесполезность жёлтых очков для автолюбителей

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Масштаб разрушений оценивают после взрыва под Ачинском

сегодня 09:41 Хроника 0 Коммент.

В Сибири создали петицию в защиту животных от пожаров в тайге

сегодня 08:58 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Особняк любовника Мэрилин Монро продадут за 115 миллионов долларов

12.07.2019 Культура 0 Коммент.

Богатый улов: спасатели вытащили из Оби трёх рыбаков

Рубрика: проиcшествия

06.08.2019 12:45

фото из группы «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте»

Три рыбака перевернулись на моторной лодке в Новосибирске; обошлось без жертв.

Сегодня утром спасатели МАСС оказали помощь трём рыбакам в Оби, которые оказались в воде из-за перевернувшейся моторной лодки. Информация об этом появилась в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщение о происшествии в районе Димитровского моста поступило спасателям в 10:07. Незамедлительно туда были направлены два катера службы МАСС. Прибывшие спасатели обнаружили, что двое мужчин в спасательных жилетах плавали в Оби, пока их товарищ сидел верхом на перевёрнутой лодке.

Рыбаков оперативно доставили на ближайший берег.

Напомним, 28 июля спасатели вытянули мужчину из болота в Новосибирске

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область спасатели

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Экс-директора клиники Мешалкина оставили в СИЗО до ноября

сегодня 15:45 Общество 0 Коммент.

Сертификаты на областной материнский капитал получили более 32 000 новосибирских семей

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

Щуку размером с крокодила поймал житель Новосибирска

сегодня 15:13 Общество 0 Коммент.

Ребёнка на зебре сбила фура в Бердске

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

В рамках нацпроекта в Новосибирской области построят около 30 новых фельдшерских пунктов

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области проконтролировал опережающие темпы реконструкции перинатального центра

сегодня 14:25 Общество 0 Коммент.

Названы главные причины ранней смертности мужчин в России

сегодня 14:16 Общество 0 Коммент.

Поставщица «сникерсов» из Новосибирска в спешке устроила смертельное ДТП

сегодня 14:07 Общество 0 Коммент.

Жителей Ачинска предупредили о возможной встрече снарядов

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Богатый улов: спасатели вытащили из Оби трёх рыбаков

сегодня 12:45 Хроника 0 Коммент.

Опасность взрывов сохраняется на складе с боеприпасами под Ачинском

сегодня 12:37 Общество 0 Коммент.

Взрыв на военном складе: всё, что известно на данный момент

сегодня 11:24 Хроника 0 Коммент.

Радиацию измерили на месте взрыва боеприпасов под Ачинском

сегодня 10:55 Хроника 0 Коммент.

Взрыв в Ачинске не повлиял на работу нефтеперерабатывающего завода

сегодня 10:36 Хроника 0 Коммент.

Утерянное панно «Рождение Оби» выставили на продажу в Новосибирске

сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

Проектное финансирование получила вторая очередь ЖК «Онега» в Новосибирске

сегодня 10:14 Недвижимость 0 Коммент.

Американские учёные доказали бесполезность жёлтых очков для автолюбителей

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Масштаб разрушений оценивают после взрыва под Ачинском

сегодня 09:41 Хроника 0 Коммент.

В Сибири создали петицию в защиту животных от пожаров в тайге

сегодня 08:58 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Особняк любовника Мэрилин Монро продадут за 115 миллионов долларов

12.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее
Image
19.06.2019

Автобус дальше не идёт

Почему власти районов Новосибирской области и пер...

Читать далее
Image
14.06.2019

Дороги ждут хозяина

Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...

Читать далее
Image
06.06.2019

Нарушения по дороге к школе

Депутаты Заксобрания нашли нарушения в о...

Читать далее
Image
05.06.2019

Традиция дела

О мастерстве ручного ткачества и о том, как единственный в стране...

Читать далее

Новости по теме

Щуку размером с крокодила поймал житель Новосибирска сегодня 15:13 Ребёнка на зебре сбила фура в Бердске сегодня 15:02 Губернатор Новосибирской области проконтролировал опережающие темпы реконструкции перинатального центра сегодня 14:25 Горячие финские парни считают Новосибирск «крутым» городом сегодня 13:42

Популярное

Image

Губернатор Красноярского края предложил вырубить миллион гектаров...

Image

Сорокалетний рабочий с Алтая бросил пить и стал «Гордостью России...

Image

Котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирск...

Image

Телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл ...

Image

Новосибирец создал единую сим-карту для всего мира и попал в Forb...

Image

Новосибирец не смог засудить проктологов за болезненную процедуру

Image

Каникулы в вымирающей деревне Новосибирской области провёл блогер

Image

Сильный ураган обрушился на Барнаул

Image

Сибирские учёные: иммунитет человека помогает раковой опухоли выж...

Image

«Жигули» с пьяным и школьницами перевернулись в Новосибирской обл...

Image

Молодая мама из Новосибирска рассказала о трате выигрыша в 12 мил...

Image

Новосибирские спасатели скрутили девушку перед прыжком с моста

Image

Неизвестные расстреляли трамвай в Кемерове