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Чиновники попросили понять их бессилие в борьбе с бродячими собаками Искитима

Рубрика: общество

06.08.2019 21:05

Фото из группы "Подслушано в Искитиме" "ВКонтакте"

Горожане сообщили о стаях крупных бродячих собак в Искитиме; чиновники признались в бессилии и попросили «понять их».

Жители Искитима пожаловались на крупную стаю из десяти бродячих собак недалеко от центра города. Сегодня, 6 августа очевидцы опубликовали пост в сообществе «Подслушано в Искитиме» «ВКонтакте».

По данным местных жителей, более 10 собак обитают на остановке общественного транспорта «Черепановская». Подписчики взволнованы, что крупные собаки, якобы ростом по пояс, угрожают благополучию детей. Пост в городском сообществе вызвал активное обсуждение – многие искитимцы отметили, что это не единственная стая в городе.

В городской администрации сообщили, что не смогли провести конкурс по выбору подрядчика для отлова животных, так как не было подано ни одной заявки. Чиновники попросили  искитимцев «понять их».

«На сегодняшний день на территории города Искитима, организации готовые предоставлять объем услуг, указанный в условиях проекта контракта отсутствуют. Администрация в этом вопросе принимает все возможные в рамках законодательства меры, однако сталкивается с независящими от нас трудностями. С надеждой на понимание, администрация Искитима», – прокомментировали с официального аккаунта городские власти.

Напомним, 1 августа жители Новосибирска попросили помочь подстреленной бродячей собаке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никита Манько

Теги: чиновники госзакупки соцсети бродячие животные

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Лента новостей

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Новосибирец сломал шею в тройном ДТП на Станционной

вчера 21:09 Хроника 0 Коммент.

Дед отправил внука в кювет на «Тойоте» под Новосибирском

вчера 20:30 Хроника 0 Коммент.

Директора новосибирского автопарка обвинили в мошенничестве на миллионы

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За какие ошибки путешественников могут не пустить на самолёт

вчера 18:53 Общество 0 Коммент.

Искусственный интеллект определит границы сгоревших лесов в Сибири

вчера 18:45 Общество 0 Коммент.

Пенсионерка отомстила первокласснику за драку с внучкой в Новосибирске

вчера 18:39 Общество 0 Коммент.

Главные руферы России откроют выставку не для слабонервных в Новосибирске

вчера 18:02 Культура 0 Коммент.

По вине конюха пострадала школьница в Алтайском крае

вчера 17:41 Хроника 0 Коммент.

Расчленённый труп объявленного в розыск кота нашли в мусорке Академгородка в Новосибирске

вчера 17:03 Хроника 0 Коммент.

Военнослужащие из Узбекистана накормили пловом своих соперников

вчера 16:53 Общество 0 Коммент.

Поезд Абакан – Новосибирск изменит маршрут из-за взрывов на военном складе

вчера 16:44 Общество 0 Коммент.

Капитан ГУФСИН получил срок за покровительство в колонии Новосибирска

вчера 16:35 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» сегодня сыграет в Иркутске с местным ФК «Зенит»

вчера 15:54 Общество 0 Коммент.

Экс-директора клиники Мешалкина оставили в СИЗО до ноября

вчера 15:45 Общество 0 Коммент.

Сертификаты на областной материнский капитал получили более 32 000 новосибирских семей

вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

Ребёнка на зебре сбила фура в Бердске

вчера 15:02 Хроника 0 Коммент.

В рамках нацпроекта в Новосибирской области построят около 30 новых фельдшерских пунктов

вчера 14:34 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области проконтролировал опережающие темпы реконструкции перинатального центра

вчера 14:25 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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