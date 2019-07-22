Чиновники попросили понять их бессилие в борьбе с бродячими собаками Искитима

Фото из группы "Подслушано в Искитиме" "ВКонтакте"

Горожане сообщили о стаях крупных бродячих собак в Искитиме; чиновники признались в бессилии и попросили «понять их».

Жители Искитима пожаловались на крупную стаю из десяти бродячих собак недалеко от центра города. Сегодня, 6 августа очевидцы опубликовали пост в сообществе «Подслушано в Искитиме» «ВКонтакте».

По данным местных жителей, более 10 собак обитают на остановке общественного транспорта «Черепановская». Подписчики взволнованы, что крупные собаки, якобы ростом по пояс, угрожают благополучию детей. Пост в городском сообществе вызвал активное обсуждение – многие искитимцы отметили, что это не единственная стая в городе.

В городской администрации сообщили, что не смогли провести конкурс по выбору подрядчика для отлова животных, так как не было подано ни одной заявки. Чиновники попросили искитимцев «понять их».

«На сегодняшний день на территории города Искитима, организации готовые предоставлять объем услуг, указанный в условиях проекта контракта отсутствуют. Администрация в этом вопросе принимает все возможные в рамках законодательства меры, однако сталкивается с независящими от нас трудностями. С надеждой на понимание, администрация Искитима», – прокомментировали с официального аккаунта городские власти.

Напомним, 1 августа жители Новосибирска попросили помочь подстреленной бродячей собаке.