Дед отправил внука в кювет на «Тойоте» под Новосибирском

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Дед отправил внука в кювет на «Тойоте» под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
06.08.2019 20:30
Фото с сайта pixabay.com несёт иллюстративный характер
Автомобиль с первоклассником вылетел в кювет и перевернулся; водитель и ребёнок из попали в больницу с травмами.
Пенсионер на «Тойоте Карина» вылетел в кювет на пути в Черепаново – он и внук получили травмы. ДТП произошло сегодня, 6 августа около 14:30, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По предварительным данным, пожилой водитель «Тойоты» не справился с управлением и вылетел в кювет на 20-м километре автодороги «Черепаново-Маслянино». Автомобиль перевернулся и опрокинулся на крышу.
Пенсионер и восьмилетний внук были доставлены в больницу, сейчас врачи определяют характер полученных травм, сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Сотрудники районного отдела ГИБДД проводят проверку, более полная информация будет доступна позже.
Напомним, 6 августа ребёнка на зебре сбила фура в Бердске.
Никита Манько
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