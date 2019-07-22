Дед отправил внука в кювет на «Тойоте» под Новосибирском

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Автомобиль с первоклассником вылетел в кювет и перевернулся; водитель и ребёнок из попали в больницу с травмами.

Пенсионер на «Тойоте Карина» вылетел в кювет на пути в Черепаново – он и внук получили травмы. ДТП произошло сегодня, 6 августа около 14:30, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По предварительным данным, пожилой водитель «Тойоты» не справился с управлением и вылетел в кювет на 20-м километре автодороги «Черепаново-Маслянино». Автомобиль перевернулся и опрокинулся на крышу.

Пенсионер и восьмилетний внук были доставлены в больницу, сейчас врачи определяют характер полученных травм, сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Сотрудники районного отдела ГИБДД проводят проверку, более полная информация будет доступна позже.

Напомним, 6 августа ребёнка на зебре сбила фура в Бердске.