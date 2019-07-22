Детский сад в селе без детей построили в Новосибирской области

фото общественной организации «Гражданский патруль»

Общественники требуют, чтобы КСП и прокуратура проверили законность расходования бюджетных средств.

Активисты общественной организации «Гражданский патруль» обратились в контролирующие органы с требованием проверить трату бюджетных средств на строительство в деревне Белехта Чановского района детского сада. Торжественно открытое в марте 2018 года здание – пустует. В селе некому ходить в детский сад.

«В нашей деревне только три ребёнка дошкольного возраста, и все они посещают садик в соседнем посёлке. Здание стоит закрытым больше года, территория заросла бурьяном. Раньше здесь располагался сельский клуб, сейчас он ютится в крохотном помещении с торца здания. Работникам даже пришлось закрыть краеведческий музей и сложить все экспонаты в подсобку. В праздники люди не помещаются в фойе. Нас лишили единственного места отдыха, и мы не понимаем, кому нужен был этот детский сад», – рассказывает местная жительница Дина Юнусова.

По данным местных СМИ, на обустройство в здании клуба детского сада на 20 мест из бюджета района было потрачено 1,5 миллиона рублей. За пять лет до этого в здании была реконструкция по областной программе «Развитие культуры на селе» – к клубу пристроили спортивный зал, ФАП и библиотеку. О потраченной тогда сумме не сообщается.

«Открытие дошкольного учреждения – это, по сути, жизнь для деревни. Но то, как это сделано в Чановском районе, порождает массу вопросов, и, что удивительно, в первую очередь эти вопросы задают сами жители. Надеюсь, местные власти смогут объяснить ситуацию и найти решение тем проблемам, которые они создали жителям, закрыв часть здания клуба, а фактически, музей и спортивный зал», – прокомментировал ситуацию глава общественной организации Ростислав Антонов.

По требованию «Гражданского патруля» в ситуацию должны вмешаться прокуратура и контрольно-счётная палата.

Напомним, в апреле «Гражданский патруль» рассказал, что дети в Новосибирске ходят в школу по трубам теплотрассы.