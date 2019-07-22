Лента новостейПредложить новость
Чиновники попросили понять их бессилие в борьбе с бродячими собаками Искитима
Директора новосибирского автопарка обвинили в мошенничестве на миллионы
Искусственный интеллект определит границы сгоревших лесов в Сибири
Пенсионерка отомстила первокласснику за драку с внучкой в Новосибирске
Главные руферы России откроют выставку не для слабонервных в Новосибирске
Поезд Абакан – Новосибирск изменит маршрут из-за взрывов на военном складе
Капитан ГУФСИН получил срок за покровительство в колонии Новосибирска
Сертификаты на областной материнский капитал получили более 32 000 новосибирских семей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Директора новосибирского автопарка обвинили в мошенничестве на миллионыРубрика: экономика
06.08.2019 19:26
Фото с сайта pixabay.com
Директор новосибирской фирмы по аренде спецтехники обвиняется в перерегистрации бетономешалки; доверчивый хозяин и так сдал спецтехнику бесплатно.
Новосибирская предпринимательница попала в суд за пропажу бетономешалки, переданной другом в безвозмездное пользование. Сегодня, 6 августа Калининский районный суд начал рассматривать уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
В апреле 2016 года обвиняемая безвозмездно получила в аренду бетономешалку на базе «Ниссан Дизель». Согласно материалам дела, директор ООО «АбсолютГарантАвто» решила переоформить строительную технику стоимостью почти в три миллиона рублей на себя.
Следователи установили ,что женщина знала, что ранее доверявший ей знакомый покупал бетономешалку у гражданина В. Как сказано в деле, директор заявила об утере техпаспорта и подделала договор купли-продажи с помощью третьего лица, а затем отдала подложный документ о покупке для перерегистрации «Ниссан Дизель» в ГИБДД.
В инспекции приняли документы и перерегистрировали бетономешалку на обвиняемую, а женщина начала распоряжаться автомобилем сама.
В сентябре 2017 года собственник, до этого доверявший женщине, заподозрил неладное и написал заявление в полицию.
«Рассмотрение дела было начато 5 августа, обвиняемая в мошенничестве в крупном размере не признала вину в полном объёме. Суд начал допрос свидетелей», – прокомментировала Сиб.фм старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.
Напомним, 6 августа экс-директора клиники Мешалкина оставили в СИЗО до ноября.
Никита Манько
Комментарии
Лента новостей
Чиновники попросили понять их бессилие в борьбе с бродячими собаками Искитима
Директора новосибирского автопарка обвинили в мошенничестве на миллионы
Искусственный интеллект определит границы сгоревших лесов в Сибири
Пенсионерка отомстила первокласснику за драку с внучкой в Новосибирске
Главные руферы России откроют выставку не для слабонервных в Новосибирске
Поезд Абакан – Новосибирск изменит маршрут из-за взрывов на военном складе
Капитан ГУФСИН получил срок за покровительство в колонии Новосибирска
Сертификаты на областной материнский капитал получили более 32 000 новосибирских семей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Отражая облака
Чем вдохновляются новосибирские строители и как они создают то,...
Чего в земле не утаить
У Новосибирска, активно вступавшегося за Ивана Гол...
Чувство срока
Проектное финансирование: как остаться в игре и продолжать побежд...
Новости по теме
Популярное