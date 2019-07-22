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Директора новосибирского автопарка обвинили в мошенничестве на миллионы

Рубрика: экономика

06.08.2019 19:26

Фото с сайта pixabay.com

Директор новосибирской фирмы по аренде спецтехники обвиняется в перерегистрации бетономешалки; доверчивый хозяин и так сдал спецтехнику бесплатно.  

Новосибирская предпринимательница попала в суд за пропажу бетономешалки, переданной другом в безвозмездное пользование. Сегодня, 6 августа Калининский районный суд начал рассматривать уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. 

В апреле 2016 года обвиняемая безвозмездно получила в аренду бетономешалку на базе «Ниссан Дизель». Согласно материалам дела, директор ООО «АбсолютГарантАвто» решила переоформить строительную технику стоимостью почти в три миллиона рублей на себя.

Следователи установили ,что женщина знала, что ранее доверявший ей знакомый покупал бетономешалку у гражданина В. Как сказано в деле, директор заявила об утере техпаспорта и подделала договор купли-продажи с помощью третьего лица, а затем отдала подложный документ о покупке для перерегистрации «Ниссан Дизель» в ГИБДД. 

В инспекции приняли документы и перерегистрировали бетономешалку на обвиняемую, а женщина начала распоряжаться автомобилем сама.

В сентябре 2017 года собственник, до этого доверявший женщине, заподозрил неладное и написал заявление в полицию.

«Рассмотрение дела было начато 5 августа, обвиняемая в мошенничестве в крупном размере не признала вину в полном объёме. Суд начал допрос свидетелей», – прокомментировала Сиб.фм старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

Напомним, 6 августа экс-директора клиники Мешалкина оставили в СИЗО до ноября.

 

 

 

 

Никита Манько

Теги: строительство суд мошенничество авто

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Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

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Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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