Директора новосибирского автопарка обвинили в мошенничестве на миллионы

Фото с сайта pixabay.com

Директор новосибирской фирмы по аренде спецтехники обвиняется в перерегистрации бетономешалки; доверчивый хозяин и так сдал спецтехнику бесплатно.

Новосибирская предпринимательница попала в суд за пропажу бетономешалки, переданной другом в безвозмездное пользование. Сегодня, 6 августа Калининский районный суд начал рассматривать уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

В апреле 2016 года обвиняемая безвозмездно получила в аренду бетономешалку на базе «Ниссан Дизель». Согласно материалам дела, директор ООО «АбсолютГарантАвто» решила переоформить строительную технику стоимостью почти в три миллиона рублей на себя.

Следователи установили ,что женщина знала, что ранее доверявший ей знакомый покупал бетономешалку у гражданина В. Как сказано в деле, директор заявила об утере техпаспорта и подделала договор купли-продажи с помощью третьего лица, а затем отдала подложный документ о покупке для перерегистрации «Ниссан Дизель» в ГИБДД.

В инспекции приняли документы и перерегистрировали бетономешалку на обвиняемую, а женщина начала распоряжаться автомобилем сама.

В сентябре 2017 года собственник, до этого доверявший женщине, заподозрил неладное и написал заявление в полицию.

«Рассмотрение дела было начато 5 августа, обвиняемая в мошенничестве в крупном размере не признала вину в полном объёме. Суд начал допрос свидетелей», – прокомментировала Сиб.фм старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

Напомним, 6 августа экс-директора клиники Мешалкина оставили в СИЗО до ноября.