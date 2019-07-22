Новосибирец сломал шею в тройном ДТП на Станционной

Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

В Новосибирске в Ленинском районе на улице Станционной столкнулись три иномарки; одному из водителей потребовалась помощь врачей.

Mazda Demio, KIA Rio и грузовой автомобиль Isuzu столкнулись на улице Станционной в Новосибирске. Об этом сегодня, 6 августа, сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

«ДТП произошло в 20:13. Пострадал водитель «Мазды». У него сотрясение мозга и перелом нескольких шейных позвонков. О других пострадавших пока неизвестно. На месте работают сотрудники правоохранительных органов», – рассказали в ведомстве.

Напомним, 3 августа 2019 года двое взрослых и три ребёнка пострадали в ДТП из-за лопнувшей шины в Новосибирской области.