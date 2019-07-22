Новосибирец сломал шею в тройном ДТП на Станционной

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Новосибирец сломал шею в тройном ДТП на СтанционнойРубрика: проиcшествия
06.08.2019 21:09
Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
В Новосибирске в Ленинском районе на улице Станционной столкнулись три иномарки; одному из водителей потребовалась помощь врачей.
Mazda Demio, KIA Rio и грузовой автомобиль Isuzu столкнулись на улице Станционной в Новосибирске. Об этом сегодня, 6 августа, сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
«ДТП произошло в 20:13. Пострадал водитель «Мазды». У него сотрясение мозга и перелом нескольких шейных позвонков. О других пострадавших пока неизвестно. На месте работают сотрудники правоохранительных органов», – рассказали в ведомстве.
Напомним, 3 августа 2019 года двое взрослых и три ребёнка пострадали в ДТП из-за лопнувшей шины в Новосибирской области.
Дарья Мелехова
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Лента новостей
Директора новосибирского автопарка обвинили в мошенничестве на миллионы
Пенсионерка отомстила первокласснику за драку с внучкой в Новосибирске
Главные руферы России откроют выставку не для слабонервных в Новосибирске
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Капитан ГУФСИН получил срок за покровительство в колонии Новосибирска
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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