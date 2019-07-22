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Новосибирец сломал шею в тройном ДТП на Станционной

Рубрика: проиcшествия

06.08.2019 21:09

Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

В Новосибирске в Ленинском районе на улице Станционной столкнулись три иномарки; одному из водителей потребовалась помощь врачей.

Mazda Demio, KIA Rio и грузовой автомобиль Isuzu столкнулись на улице Станционной в Новосибирске. Об этом сегодня, 6 августа, сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

«ДТП произошло в 20:13. Пострадал водитель «Мазды». У него сотрясение мозга и перелом нескольких шейных позвонков. О других пострадавших пока неизвестно. На месте работают сотрудники правоохранительных органов», – рассказали в ведомстве.

Напомним, 3 августа 2019 года двое взрослых и три ребёнка пострадали в ДТП из-за лопнувшей шины в Новосибирской области.

Дарья Мелехова

Теги: ДТП МВД авария

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Лента новостей

Предложить новость

ФК “Новосибирск” одержал третью победу

вчера 22:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сломал шею в тройном ДТП на Станционной

вчера 21:09 Хроника 0 Коммент.

Дед отправил внука в кювет на «Тойоте» под Новосибирском

вчера 20:30 Хроника 0 Коммент.

Директора новосибирского автопарка обвинили в мошенничестве на миллионы

вчера 19:26 Экономика 0 Коммент.

За какие ошибки путешественников могут не пустить на самолёт

вчера 18:53 Общество 0 Коммент.

Искусственный интеллект определит границы сгоревших лесов в Сибири

вчера 18:45 Общество 0 Коммент.

Пенсионерка отомстила первокласснику за драку с внучкой в Новосибирске

вчера 18:39 Общество 0 Коммент.

Главные руферы России откроют выставку не для слабонервных в Новосибирске

вчера 18:02 Культура 0 Коммент.

По вине конюха пострадала школьница в Алтайском крае

вчера 17:41 Хроника 0 Коммент.

Расчленённый труп объявленного в розыск кота нашли в мусорке Академгородка в Новосибирске

вчера 17:03 Хроника 0 Коммент.

Военнослужащие из Узбекистана накормили пловом своих соперников

вчера 16:53 Общество 0 Коммент.

Поезд Абакан – Новосибирск изменит маршрут из-за взрывов на военном складе

вчера 16:44 Общество 0 Коммент.

Капитан ГУФСИН получил срок за покровительство в колонии Новосибирска

вчера 16:35 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» сегодня сыграет в Иркутске с местным ФК «Зенит»

вчера 15:54 Общество 0 Коммент.

Экс-директора клиники Мешалкина оставили в СИЗО до ноября

вчера 15:45 Общество 0 Коммент.

Сертификаты на областной материнский капитал получили более 32 000 новосибирских семей

вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

Ребёнка на зебре сбила фура в Бердске

вчера 15:02 Хроника 0 Коммент.

В рамках нацпроекта в Новосибирской области построят около 30 новых фельдшерских пунктов

вчера 14:34 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области проконтролировал опережающие темпы реконструкции перинатального центра

вчера 14:25 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Особняк любовника Мэрилин Монро продадут за 115 миллионов долларов

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