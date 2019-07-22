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Экс-директора клиники Мешалкина оставили в СИЗО до ноября

Рубрика: общество

06.08.2019 15:45

фото из архива Сиб.фм

Суд Центрального района Новосибирска принял решение оставить Александра Караськова в СИЗО.

До 19 ноября останется под стражей экс-директор клиники Мешалкина Александр Караськов. Такое решение сегодня, 6 августа, принял суд Центрального района Новосибирска, сообщает «Коммерсант-Сибирь».

Меру пресечения Александру Караськову избрали в июне. Ближайшие три месяца кардиохирург проведёт также в СИЗО.

Напомним, на прошлой неделе суд оставил под стражей супругу Караськова и его бывшего зама по клинике Ирину Бойцову. Супруги проходят по одному делу о хищениях.

 

Татьяна Картавых

Теги: суд коррупция Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина

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сегодня 18:53 Общество 0 Коммент.

Искусственный интеллект определит границы сгоревших лесов в Сибири

сегодня 18:45 Общество 0 Коммент.

Пенсионерка отомстила первокласснику за драку с внучкой в Новосибирске

сегодня 18:39 Общество 0 Коммент.

Главные руферы России откроют выставку не для слабонервных в Новосибирске

сегодня 18:02 Культура 0 Коммент.

В СГК рассказали об экономике ремонтов теплосетей

сегодня 17:52 Общество 0 Коммент.

По вине конюха пострадала школьница в Алтайском крае

сегодня 17:41 Хроника 0 Коммент.

Расчленённый труп объявленного в розыск кота нашли в мусорке Академгородка в Новосибирске

сегодня 17:03 Хроника 0 Коммент.

Военнослужащие из Узбекистана накормили пловом своих соперников

сегодня 16:53 Общество 0 Коммент.

Поезд Абакан – Новосибирск изменит маршрут из-за взрывов на военном складе

сегодня 16:44 Общество 0 Коммент.

Капитан ГУФСИН получил срок за покровительство в колонии Новосибирска

сегодня 16:35 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» сегодня сыграет в Иркутске с местным ФК «Зенит»

сегодня 15:54 Общество 0 Коммент.

Сертификаты на областной материнский капитал получили более 32 000 новосибирских семей

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

Ребёнка на зебре сбила фура в Бердске

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

В рамках нацпроекта в Новосибирской области построят около 30 новых фельдшерских пунктов

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области проконтролировал опережающие темпы реконструкции перинатального центра

сегодня 14:25 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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