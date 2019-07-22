Экс-директора клиники Мешалкина оставили в СИЗО до ноября

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Суд Центрального района Новосибирска принял решение оставить Александра Караськова в СИЗО.

До 19 ноября останется под стражей экс-директор клиники Мешалкина Александр Караськов. Такое решение сегодня, 6 августа, принял суд Центрального района Новосибирска, сообщает «Коммерсант-Сибирь».

Меру пресечения Александру Караськову избрали в июне. Ближайшие три месяца кардиохирург проведёт также в СИЗО.

Напомним, на прошлой неделе суд оставил под стражей супругу Караськова и его бывшего зама по клинике Ирину Бойцову. Супруги проходят по одному делу о хищениях.