Эксперты назвали самые любимые лакомства россиян

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Торты и пирожные россияне любят меньше всего; эксперты удивляются любви россиян к печенью.

Стали известны самые покупаемые сладости среди россиян, рассказало федеральное издание RT со ссылкой на фискальные данные компании «Такском». Статистика собрана за июль 2019 года.

Как отметили специалисты, несмотря на то, что цены остались на уровне 2018 года, некоторые сладости стали покупать чаще. Так, первое место в списке любимых сладостей заняло печенье, продажи которого выросли на 4 %. На втором месте – конфеты. Их стали покупать чаще на 3 %. На третьем месте в списке оказались изделия из сахара (леденцы, сахарная вата и прочее), на четвёртом – шоколадные пасты.

Среди «вкусняшек», любимых россиянами, на последнем месте в пятёрке предпочтений оказались торты и пирожные.

В ходе исследования специалисты проанализировали около 14,5 миллиарда чеков.

Напомним, с 1 июля в России стали продавать молочные продукты по новым правилам.