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Фанаты пересняли клип BTS о жизни студента-трансвестита в Новосибирске

Рубрика: культура

06.08.2019 08:25

Юноша азиатской внешности работает на автомойке и ночами переодевается в девушку; новосибирские фанаты k-pop отметили отсылки к любимой группе. 

Поклонники корейской поп-музыки и сверхпопулярной группы BTS пересняли видео о трудностях жизни студента-азиата в большом городе. Вчера, 5 августа видео появилось на канале EVI Film на YouTube.

Сюжет видео строится вокруг жизни азиатского студента, подрабатывающего на автомойке и раздаче флаеров, который засыпает с книгой Харуки Мураками. На следующий день молодой человек решает поменять свою жизнь, и переодевается в женское и покоряет девушек, но просыпается с разбитой губой.  

Главные роли в клипе исполнили k-pop модель Абу Сыдыбаев и корейская блогерша Армина Мелькумян. Фанаты группы отметили точное повторение клипа BTS-ANPANMAN и «пасхалки» в виде напоминаний о всех участниках популярной корейского бойз-бэнда.  

«Если смотреть перевод песен, то нам много вмего навязывается обществом, но мы новое поколение нужно жить так как мы захотим, быть самим собой», — написала Алина Мацкевич.

Напомним, 1 августа известный блогер «сожгла» себя ради тушения пожаров в Сибири.

Никита Манько

Теги: студенты знаменитости музыка ЛГБТ

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В Сибири создали петицию в защиту животных от пожаров в тайге

сегодня 08:58 Общество 0 Коммент.

Видео: Норди и Шайна показывают новые игрушки в Новосибирском зоопарке

сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

Фанаты пересняли клип BTS о жизни студента-трансвестита в Новосибирске

сегодня 08:25 Культура 0 Коммент.

Восемь человек пострадали, 11 тысяч эвакуированы: подробности о взрыве в Ачинском районе

вчера 23:53 Хроника 0 Коммент.

Видео: крупный град прошёл в Алтайском крае

вчера 22:45 Хроника 0 Коммент.

Семилетний мальчик пострадал на батуте-кенгуру в Бердске

вчера 22:03 Хроника 0 Коммент.

Рослый бородач из Подмосковья на неделю пропал в Новосибирске

вчера 20:15 Общество 0 Коммент.

Военные эвакуируют целое село из-за взрывов под Ачинском

вчера 20:06 Хроника 0 Коммент.

Россельхознадзор изъял два центнера продуктов у пассажиров в аэропорту Толмачёво

вчера 19:54 Хроника 0 Коммент.

Котёнок из Новосибирска с тремя пальцами на лапках заболел

вчера 17:28 Хроника 0 Коммент.

Кандидаты в мэры Новосибирска потратили более 17 миллионов рублей

вчера 16:53 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области дорожников накажут за некачественное выполнение работ

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Возможность открытия «Сибирских Мальдив» прокомментировали в новосибирском офисе СГК

вчера 16:37 Общество 0 Коммент.

Девятилетняя девочка погибла от удара винтом моторной лодки

вчера 16:28 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская пятиклассница сделала гимн самбо из «Бороды» Тимати

вчера 16:17 Культура 0 Коммент.

В борьбе с раком поможет кожура огурцов

вчера 15:43 Общество 0 Коммент.

Видео: барнаульские бомжи подрались из-за мусорного бака

вчера 15:03 Хроника 0 Коммент.

Учитель-автостопщик показал «сибирскую щедрость» новосибирцев

вчера 14:54 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Особняк любовника Мэрилин Монро продадут за 115 миллионов долларов

12.07.2019 Культура 0 Коммент.

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