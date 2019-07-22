Фанаты пересняли клип BTS о жизни студента-трансвестита в Новосибирске

Юноша азиатской внешности работает на автомойке и ночами переодевается в девушку; новосибирские фанаты k-pop отметили отсылки к любимой группе.

Поклонники корейской поп-музыки и сверхпопулярной группы BTS пересняли видео о трудностях жизни студента-азиата в большом городе. Вчера, 5 августа видео появилось на канале EVI Film на YouTube.

Сюжет видео строится вокруг жизни азиатского студента, подрабатывающего на автомойке и раздаче флаеров, который засыпает с книгой Харуки Мураками. На следующий день молодой человек решает поменять свою жизнь, и переодевается в женское и покоряет девушек, но просыпается с разбитой губой.

Главные роли в клипе исполнили k-pop модель Абу Сыдыбаев и корейская блогерша Армина Мелькумян. Фанаты группы отметили точное повторение клипа BTS-ANPANMAN и «пасхалки» в виде напоминаний о всех участниках популярной корейского бойз-бэнда.

«Если смотреть перевод песен, то нам много вмего навязывается обществом, но мы новое поколение нужно жить так как мы захотим, быть самим собой», — написала Алина Мацкевич.

Напомним, 1 августа известный блогер «сожгла» себя ради тушения пожаров в Сибири.