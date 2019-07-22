ФК “Новосибирск” одержал третью победу

Лента новостейПредложить новость
Директора новосибирского автопарка обвинили в мошенничестве на миллионы
Пенсионерка отомстила первокласснику за драку с внучкой в Новосибирске
Главные руферы России откроют выставку не для слабонервных в Новосибирске
Поезд Абакан – Новосибирск изменит маршрут из-за взрывов на военном складе
Капитан ГУФСИН получил срок за покровительство в колонии Новосибирска
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
ФК “Новосибирск” одержал третью победуРубрика: общество, спорт
06.08.2019 22:07
фото со страницы ФК "Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
Юношеская команда ФК “Новосибирск” одержала третью победу подряд; молодёжь даёт фору взрослым.
Новосибирская команда “Новосибирск — 2005” выиграла Кубок России по футболу среди юношеских команд 2005 года рождения. В зоне МОО СФФ “Сибирь” мы оказались самыми сильными.
“Групповой этап турнира сложился для наших ребят непросто, однако 7 очков в 4 матчах новосибирцам хватило для победы в группе «Б»: столько же очков набрала кемеровская СШОР, но в очном матче «Новосибирск» одержал крупную победу над прямым конкурентом со счётом 3:0. В других матчах предварительного этапа новосибирцы разгромили красноярский «Рассвет» (4:0), сыграли вничью с барнаульским «Алтаем» (0:0) и проиграли иркутскому «Байкалу» (1:2)”, — сообщает пресс-служба ФК “Новосибирск”.
В полуфинале молодёжный “Новосибирск” победил “Динамо-Барнаул” со счётом 4:1, а в финале взяла победу у кемеровской СШОР 2:1.
Болельщики поздравили молодёжку с победой и намекнули взрослому составу, что есть, на кого равняться.
Напомним, 6 августа ФК “Новосибирск” потерпел третье подряд поражение.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Директора новосибирского автопарка обвинили в мошенничестве на миллионы
Пенсионерка отомстила первокласснику за драку с внучкой в Новосибирске
Главные руферы России откроют выставку не для слабонервных в Новосибирске
Поезд Абакан – Новосибирск изменит маршрут из-за взрывов на военном складе
Капитан ГУФСИН получил срок за покровительство в колонии Новосибирска
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Время сюрпризов
ЧМ-2018: рекорды, неожиданные повороты и события, которые ост...
Новости по теме
Популярное