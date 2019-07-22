ФК “Новосибирск” одержал третью победу

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Юношеская команда ФК “Новосибирск” одержала третью победу подряд; молодёжь даёт фору взрослым.

Новосибирская команда “Новосибирск — 2005” выиграла Кубок России по футболу среди юношеских команд 2005 года рождения. В зоне МОО СФФ “Сибирь” мы оказались самыми сильными.

“Групповой этап турнира сложился для наших ребят непросто, однако 7 очков в 4 матчах новосибирцам хватило для победы в группе «Б»: столько же очков набрала кемеровская СШОР, но в очном матче «Новосибирск» одержал крупную победу над прямым конкурентом со счётом 3:0. В других матчах предварительного этапа новосибирцы разгромили красноярский «Рассвет» (4:0), сыграли вничью с барнаульским «Алтаем» (0:0) и проиграли иркутскому «Байкалу» (1:2)”, — сообщает пресс-служба ФК “Новосибирск”.

В полуфинале молодёжный “Новосибирск” победил “Динамо-Барнаул” со счётом 4:1, а в финале взяла победу у кемеровской СШОР 2:1.

Болельщики поздравили молодёжку с победой и намекнули взрослому составу, что есть, на кого равняться.

Напомним, 6 августа ФК “Новосибирск” потерпел третье подряд поражение.