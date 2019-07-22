ФК «Новосибирск» потерпел третье поражение подряд

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ФК «Новосибирск» потерпел третье поражение подрядРубрика: спорт
06.08.2019 19:04
фото ФК "Новосибирск"
Футбольный клуб «Новосибирск» сегодня сыграл с «Зенитом» в Иркутске; и снова проиграл.
ФК "Новосибирск" продолжает безвыигрышную серию. Второй матч ОЛИМП-Первенства России по футболу закончился со счётом 2:1 в пользу футбольного клуба «Зенит».
Матч судил главный арбитр Иван Пожидаев. Помогали ему Михаил Сафоненко и Роман Труханович.
Большинство фанатов были уверены, что сегодня новосибирские футболисты победят. К сожалению, прогнозы не сбылись.
Напомним, ранее мы сообщали, что ФК «Новосибирск» сегодня сыграет в Иркутске с местным ФК «Зенит».
Никита Минин
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