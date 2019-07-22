ФК «Новосибирск» потерпел третье поражение подряд

фото ФК "Новосибирск"

Футбольный клуб «Новосибирск» сегодня сыграл с «Зенитом» в Иркутске; и снова проиграл.

ФК "Новосибирск" продолжает безвыигрышную серию. Второй матч ОЛИМП-Первенства России по футболу закончился со счётом 2:1 в пользу футбольного клуба «Зенит».

Матч судил главный арбитр Иван Пожидаев. Помогали ему Михаил Сафоненко и Роман Труханович.

Большинство фанатов были уверены, что сегодня новосибирские футболисты победят. К сожалению, прогнозы не сбылись.

Напомним, ранее мы сообщали, что ФК «Новосибирск» сегодня сыграет в Иркутске с местным ФК «Зенит».