ФК «Новосибирск» сегодня сыграет в Иркутске с местным ФК «Зенит»

Фото со страницы ОГБ ФК «Чита» в социальной сети «ВКонтакте»

Второй матч ОЛИМП-Первенства России по футболу новосибирская команда сыграет в Иркутске с местным «Зенитом»; игра начнётся в 17:00 по новосибирскому времени.

Иркутский ФК «Зенит» на своём стадионе сегодня принимает новосибирскую команду. Матч второго тура ОЛИМП-Первенства России начнётся в 17:00 по новосибирскому времени.

Матч будут судить главный арбитр Иван Пожидаев, помощники Михаил Сафоненко (Абакан), Роман Труханович (Барнаул). Инспектор матча Евгений Закоромный.

В матче первого тура наша команда проиграла в Чите одноимённому клубу со счётом 4:2. И сейчас игрокам ФК «Новосибирск» нужна поддержка болельщиков.

Стоит отметить, что большинство фанатов уверены, что сегодня новосибирские футболисты обязательно выиграют матч.

Напомним, со 2 августа болельщики могут купить абонемент на домашние матчи ФК «Новосибирск».