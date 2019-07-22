Главные руферы России откроют выставку не для слабонервных в Новосибирске

Фото Виталия Раскалова, предоставлено пресс-службой ГЦИИ

«Поднебесные хулиганы» Вадим Махоров и Виталий Раскалов из Новосибирска покорили десятки небоскрёбов по всему миру; их фото передают чувство бездны под ногами.

Экстремальные фотографы Вадим Махоров и Виталий Раскалов решили собрать сотню снимков с самых высоких зданий по всему миру. Сегодня, 6 августа, в Городском центре изобразительных искусств анонсировали открытие завтрашней выставки.

Новосибирские путешественники Вадим Махоров и Виталий Раскалов прославились пять лет назад, когда залезли на самый высокий строящийся небоскрёб в Шанхае – и с тех пор профессионально занимаются городской фотографией. Каждый кадр – плод непростого труда по покорению зданий и огромного риска, так как сибиряки редко используют страховку для восхождений. В век квадрокоптеров их снимки особенно ценны, так как передают головокружительную высоту под ногами.

В послужном списке восхождений руферов статуя Христа-Искупителя в Бразилии, небоскребы Нью-Йорка, стометровые соборы в Вене, мост на Русском острове во Владивостоке.

«Взгляд сверху, с высоты птичьего полёта, позволяет переосмыслить как пространство города в частности, так и устройство мира в целом. Таким образом, выставка фотографий в ГЦИИ – это урбанистическое исследование, позволяющее в прямом смысле взглянуть на городское пространство по-новому. Это также воплощение потребности человека возвыситься над заданными обстоятельствами», – уверена директор ГЦИИ Инна Остроменская.

Вернисаж выставки состоится 7 августа в 18:00, открытие пройдёт в формате авторской экскурсии Вадима Махорова по экспозиции. Спонсором мероприятия выступила крупная новосибирская компания «БрокерКредитСервис Ультима private banking».

Напомним, 2 августа известный блогер «сожгла» себя ради тушения пожаров в Сибири.