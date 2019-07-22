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Главные руферы России откроют выставку не для слабонервных в Новосибирске

Рубрика: культура

06.08.2019 18:02

Фото Виталия Раскалова, предоставлено пресс-службой ГЦИИ

«Поднебесные хулиганы» Вадим Махоров и Виталий Раскалов из Новосибирска покорили десятки небоскрёбов по всему миру; их фото передают чувство бездны под ногами. 

Экстремальные фотографы Вадим Махоров и Виталий Раскалов решили собрать сотню снимков с самых высоких зданий по всему миру. Сегодня, 6 августа, в Городском центре изобразительных искусств анонсировали открытие завтрашней выставки.

Новосибирские путешественники Вадим Махоров и Виталий Раскалов прославились пять лет назад, когда залезли на самый высокий строящийся небоскрёб в Шанхае – и с тех пор профессионально занимаются городской фотографией. Каждый кадр – плод непростого труда по покорению зданий и огромного риска, так как сибиряки редко используют страховку для восхождений. В век квадрокоптеров их снимки особенно ценны, так как передают головокружительную высоту под ногами.

В послужном списке восхождений руферов статуя Христа-Искупителя в Бразилии, небоскребы Нью-Йорка, стометровые соборы в Вене, мост на Русском острове во Владивостоке.

«Взгляд сверху, с высоты птичьего полёта, позволяет переосмыслить как пространство города в частности, так и устройство мира в целом. Таким образом, выставка фотографий в ГЦИИ – это урбанистическое исследование, позволяющее в прямом смысле взглянуть на городское пространство по-новому. Это также воплощение потребности человека возвыситься над заданными обстоятельствами», – уверена директор ГЦИИ Инна Остроменская.

Вернисаж выставки состоится 7 августа в 18:00, открытие пройдёт в формате авторской экскурсии Вадима Махорова по экспозиции. Спонсором мероприятия выступила крупная новосибирская компания «БрокерКредитСервис Ультима private banking».

Напомним, 2 августа известный блогер «сожгла» себя ради тушения пожаров в Сибири.

 

 

Никита Манько

Теги: экстрим фотография выставки гции

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сегодня 18:39 Общество 0 Коммент.

Главные руферы России откроют выставку не для слабонервных в Новосибирске

сегодня 18:02 Культура 0 Коммент.

В СГК рассказали об экономике ремонтов теплосетей

сегодня 17:52 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:41 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 17:03 Хроника 0 Коммент.

Военнослужащие из Узбекистана накормили пловом своих соперников

сегодня 16:53 Общество 0 Коммент.

Поезд Абакан – Новосибирск изменит маршрут из-за взрывов на военном складе

сегодня 16:44 Общество 0 Коммент.

Капитан ГУФСИН получил срок за покровительство в колонии Новосибирска

сегодня 16:35 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» сегодня сыграет в Иркутске с местным ФК «Зенит»

сегодня 15:54 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

Ребёнка на зебре сбила фура в Бердске

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

В рамках нацпроекта в Новосибирской области построят около 30 новых фельдшерских пунктов

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области проконтролировал опережающие темпы реконструкции перинатального центра

сегодня 14:25 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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