Горячие финские парни считают Новосибирск «крутым» городом

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Горячие финские парни считают Новосибирск «крутым» городомРубрика: спорт
06.08.2019 13:42
фото ФК «Сибирь» из социальной сети «ВКонтакте»
Хоккеист Юусо Пуустинен рассказал, почему согласился стать частью ХК «Сибирь»; он в восторге от города и команды.
Хоккейный клуб «Сибирь» поделился интервью с новым членом команды – Юусо Пуустиненом.
«Финские парни достаточно скромны, поэтому мы много работаем», – рассказал 31-летний хоккеист о своём стремлении заслужить уважение тренера.
По словам Юусо, ему не потребовалось много времени, чтобы занять своё место в ХК «Сибирь». Буквально пару дней он советовался со своими финскими друзьями, после чего понял, что Новосибирск – место прекрасных возможностей.
«Иногда жизнь бьёт тебя сильно, но когда ты возвращаешься – это лучшее, что может быть. Ты должен продолжать бороться», – говорит Юусо о продолжении спортивной карьеры после травмы колена.
Напомним, 30 июля новый голкипер ХК «Сибирь» сравнил Новосибирск с американским городом.
Никита Минин
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