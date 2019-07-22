Горячие финские парни считают Новосибирск «крутым» городом

фото ФК «Сибирь» из социальной сети «ВКонтакте»

Хоккеист Юусо Пуустинен рассказал, почему согласился стать частью ХК «Сибирь»; он в восторге от города и команды.

Хоккейный клуб «Сибирь» поделился интервью с новым членом команды – Юусо Пуустиненом.

«Финские парни достаточно скромны, поэтому мы много работаем», – рассказал 31-летний хоккеист о своём стремлении заслужить уважение тренера.

По словам Юусо, ему не потребовалось много времени, чтобы занять своё место в ХК «Сибирь». Буквально пару дней он советовался со своими финскими друзьями, после чего понял, что Новосибирск – место прекрасных возможностей.

«Иногда жизнь бьёт тебя сильно, но когда ты возвращаешься – это лучшее, что может быть. Ты должен продолжать бороться», – говорит Юусо о продолжении спортивной карьеры после травмы колена.

Напомним, 30 июля новый голкипер ХК «Сибирь» сравнил Новосибирск с американским городом.