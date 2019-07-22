Губернатор Новосибирской области проконтролировал опережающие темпы реконструкции перинатального центра

фото правительства НСО

Андрей Травников провёл выездное совещание на площадке реконструкции областного перинатального центра; работы идут с опережением графика.

Во время выездного совещания на площадке будущего областного перинатального центра губернатор Новосибирской области оценил высокие темпы, с которыми работают строители.

«Самая главная задача сегодня – закрыть тепловой контур здания, подвести коммуникации: отопление, канализацию, водопровод. Чтобы продолжить в зимний период внутренние работы», – отметил губернатор.

Уже к концу августа тепловой контур будет закрыт. А в сентябре строители будут готовы пустить в здание тепло, подключить водопровод и канализацию. Об этом губернатору доложили министр строительства Иван Шмидт и директор подрядной организации ЗАО «БСТ» Александр Воронин.

На важнейшем для медицины области объекте ежедневно работают две сотни строителей. Установлено 85 % окон и 75 % межкомнатных перегородок. Специалисты занимаются одновременно стяжкой пола, штукатуркой стен. Запланирован комплекс работ по благоустройству территории: на месте вырубленных под строительство теплотрассы деревьев, будет высажена липовая аллея.

«БСТ – надёжная подрядная организация. Мы с ними построили много объектов и привыкли, что компания всегда идёт с опережением графика. Конечно, после завершения основного объёма работ этого года, после закрытия теплового контура здания будет возможность уточнить сроки. И, думаю, что это будет срок на приближение. Проект понятен, обозначенные сроки реальны, в 2021 году перинатальный центр будет введён в эксплуатацию», – отметил по завершении совещания Андрей Травников.

С вводом в эксплуатацию перинатального центра, где появится самое современное оборудование, удастся разгрузить существующие отделения, которым пока приходится работать в стеснённых условиях.

Завершение строительства перинатального центра, предназначенного для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, неонатальной, анестезиологической и реанимационной помощи населению, – одно из приоритетных направлений работы губернатора и правительства Новосибирской области.

Если строители не сбавят темпы, сдача объекта возможна на несколько месяцев раньше намеченной даты.

Напомним, 1 июля губернатор поручил в два раза увеличить число жителей области, прошедших диспансеризацию.