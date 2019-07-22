Искусственный интеллект определит границы сгоревших лесов в Сибири

фото пресс-службы ФИЦ КНЦ СО РАН

Красноярские учёные обучили искусственный интеллект определять границы лесов; в будущем это поможет следить за изменениями после пожаров.

Учёные из Федерального исследовательского центра «Красноярского научного центра СО РАН» научились использовать искусственный интеллект для определения типа растительности. Об этом сообщила пресс-служба организации. Система хорошо распознаёт границы лесов, но пока еще совершает ошибки на полях, поэтому её будут дорабатывать.

Процесс обучения программы проходил на спутниковых снимках хвойных и смешанных лесов Красноярского края. По ним искусственный интеллект учился распознавать тип растений. По аналогичной схеме нейросеть будет определять границы других лесов.

«На большой территории, снимки с которой нужно просмотреть, человек может делать ошибки из-за усталости или других факторов. Наша команда решила, что нейросеть будет быстрее и точнее выполнять аналогичную работу. Сейчас мы работаем над увеличением точности распознания и количества распознаваемых типов растительности», – рассказал Михаил Салтыков, кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН.

С помощью такой системы можно будет отслеживать изменения после пожаров, вырубок леса, продвижения границы лесов из-за потепления климата.

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