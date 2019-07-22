Капитан ГУФСИН получил срок за покровительство в колонии Новосибирска

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Экс-начальник отряда в одной из колоний закрывал глаза на «айфоны» и банкеты в новосибирской ИК № 3; суд назначил строгое наказание, несмотря на службу сотрудника в Чечне.

Бывший начальник отряда по воспитательной работе ИК № 3 ГУФСИН по Новосибирской области ответил за платное покровительство осуждённому. Сегодня, 6 августа, Заельцовский районный суд вынес приговор по делу о взятке должностному лицу и превышении полномочий.

События происходили в исправительной колонии № 3 в Первомайском районе 2 сентября. Согласно материалам дела, 36-летний капитан внутренней службы получил от представителя одного из осуждённых взятку в 100 тысяч рублей в обмен на подготовку положительной характеристики по условно-досрочному освобождению и «особое положение»: возможность пользоваться сотовой связью, непривлечение к дисциплинарной ответственности и дисциплинарные поощрения осуждённого.

В 2017 году правозащитники из общественной организации «Гулагу.нет» публиковали фото с проводимых в колонии банкетов для «привилегированных» осуждённых, подтверждающие наличие «комнат отдыха» с дорогими широкоугольными телевизорами и открытое использование Apple iPhone 6 белого цвета, что запрещено правилами отбывания наказания.

Также капитан ГУФСИН обвинялся в злоупотреблении полномочиями с присвоением часов осуждённого 22 августа 2018 года, но был оправдан по этому эпизоду.

«Обвиняемый частично признал вину, пояснив, что получил 100 тысяч рублей не за совершённые на службе действия, но в качестве благодарности частного лица. С учётом положительных характеристик по месту службы, прохождения службы в Чечне, наличия малолетних детей суд назначил семь лет лишения свободы в колонии строгого режима с запретом занимать должности в органах государственной власти на пять лет. Приговор в законную силу не вступил», – прокомментировала Сиб.фм помощник прокурора Заельцовского района Нина Лисицына.

В ведомстве уточнили, что капитан внутренней службы уволился из структур ГУФСИН по собственному желанию.

Напомним, 2 июля дело майора новосибирской ГУФСИН по обвинению во взятке в ИК № 3 начали слушать в суде.