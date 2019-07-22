Масштаб разрушений оценивают после взрыва под Ачинском

скриншот с видео со страницы группы «Подслушано Ачинск» в социальной сети «ВКонтакте»

Взрыв на складах боеприпасов под Ачинском разрушил деревню Каменку; стены зданий устояли, но повреждены взрывами.

Здания в деревне Каменке, ближайшем населённом пункте к месту взрыва на военных складах под Ачинском, получили серьёзные повреждения. Об этом военные сообщили губернатору Красноярского края Александру Уссу.

«Ущерб значительный. Стёкла все повылетали. Стены сильно посекло снарядами», – доложил Уссу дежурный офицер.

На складе, где произошёл пожар и детонация боеприпасов, находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра.

Напомним, 5 августа в Ачинске и окрестных сёлах началась эвакуация из-за пожара и взрывов в воинской части.