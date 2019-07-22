Масштаб разрушений оценивают после взрыва под Ачинском

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Масштаб разрушений оценивают после взрыва под АчинскомРубрика: проиcшествия
06.08.2019 09:41
скриншот с видео со страницы группы «Подслушано Ачинск» в социальной сети «ВКонтакте»
Взрыв на складах боеприпасов под Ачинском разрушил деревню Каменку; стены зданий устояли, но повреждены взрывами.
Здания в деревне Каменке, ближайшем населённом пункте к месту взрыва на военных складах под Ачинском, получили серьёзные повреждения. Об этом военные сообщили губернатору Красноярского края Александру Уссу.
«Ущерб значительный. Стёкла все повылетали. Стены сильно посекло снарядами», – доложил Уссу дежурный офицер.
На складе, где произошёл пожар и детонация боеприпасов, находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра.
Напомним, 5 августа в Ачинске и окрестных сёлах началась эвакуация из-за пожара и взрывов в воинской части.
Татьяна Картавых
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