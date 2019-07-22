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Молодая мать чуть не зарезала нищую из-за бутылки в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

06.08.2019 20:02

Фото с сайта pixabay.com

Пьяная ссора двух женщин в новосибирском центре помощи малоимущим чуть не закончилась трагедией; уголовное дело молодой матери рассмотрят присяжные. 

Жительница Новосибирска попала в суд за нападение с ножом на постоялицу центра помощи малоимущим и бездомным. Сегодня, 6 июля уголовное дело о попытке убийства начали слушать в Октябрьском районном суде. 

Конфликт случился в центре социальной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Опора жизни». Согласно материалам дела, 30-летняя обвиняемая распивала спиртное с 43-летней постоялицей центра, когда между ними вспыхнула ссора. По версии следствия более старшая женщина по имени Светлана не заплатила за купленную Еленой выпивку и та достала нож.

Светлана получила не менее двух ударов ножом в голову и в шею, и попала в реанимацию, где врачи сумели спасти ей жизнь. 

«Обвиняемая частично признала вину, указав на отсутствие умысла о преднамеренном убийстве, ранее женщина была судима за имущественные преступления. Смягчающим фактором может быть наличие сына, достигшего подросткового возраста. Уголовное дело рассматривается с участием присяжных заседателей», – прокомментировала Сиб.фм старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.

Напомним, 6 августа расследование дела жителя Бердска, который забил собутыльника булыжником было завершено.

Никита Манько

Теги: убийство суд алкоголь

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сегодня 16:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:54 Общество 0 Коммент.

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Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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