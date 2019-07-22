Молодая мать чуть не зарезала нищую из-за бутылки в Новосибирске

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Пьяная ссора двух женщин в новосибирском центре помощи малоимущим чуть не закончилась трагедией; уголовное дело молодой матери рассмотрят присяжные.

Жительница Новосибирска попала в суд за нападение с ножом на постоялицу центра помощи малоимущим и бездомным. Сегодня, 6 июля уголовное дело о попытке убийства начали слушать в Октябрьском районном суде.

Конфликт случился в центре социальной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Опора жизни». Согласно материалам дела, 30-летняя обвиняемая распивала спиртное с 43-летней постоялицей центра, когда между ними вспыхнула ссора. По версии следствия более старшая женщина по имени Светлана не заплатила за купленную Еленой выпивку и та достала нож.

Светлана получила не менее двух ударов ножом в голову и в шею, и попала в реанимацию, где врачи сумели спасти ей жизнь.

«Обвиняемая частично признала вину, указав на отсутствие умысла о преднамеренном убийстве, ранее женщина была судима за имущественные преступления. Смягчающим фактором может быть наличие сына, достигшего подросткового возраста. Уголовное дело рассматривается с участием присяжных заседателей», – прокомментировала Сиб.фм старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.

Напомним, 6 августа расследование дела жителя Бердска, который забил собутыльника булыжником было завершено.