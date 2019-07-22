Названы главные причины ранней смертности мужчин в России

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Названы главные причины ранней смертности мужчин в РоссииРубрика: общество
06.08.2019 14:16
фото PIXABAY.COM
В Госдуме рассказали, почему мужчины умирают намного раньше женщин; дамы в среднем живут на 10 лет дольше.
Из-за курения и употребления алкоголя мужчины России живут меньше. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на представителя Госдумы РФ по охране здоровья Николая Герасименко.
По словам Герасименко, женщины зачастую переживают мужчин на 10 лет, потому что они не так сильно подвержены данным вредным привычкам. Депутат отметил, что средняя продолжительность жизни сильного пола составляет 55 лет.
Напомним, в начале марта стало известно, что Андрей Травников планировал увеличить среднюю продолжительность жизни в регионе.
Никита Минин
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