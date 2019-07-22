Новосибирский геймер показал себя лучшим народным снайпером города

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Новосибирский геймер показал себя лучшим народным снайпером городаРубрика: общество
06.08.2019 08:01
Фото из группы "MASTERGUN *Ложи и приклады из ламината*" "ВКонтакте"
Молодой стрелок на время стал лучшим снайпером Сибири по итогам первого этапа соревнований; победитель любит игру Warhammer.
Житель Новосибирска Вячеслав Еженасов выиграл первый этап межрегиональных соревнований "Снайперский формат — 2019". Вчера, 5 августа запись была опубликована в группе "MASTERGUN *Ложи и приклады из ламината*" "ВКонтакте".
Организаторами соревнований для не военных снайперов выступила "Национальная Спортивная Стрелковая Ассоциация" из Новосибирска. Соревнования прошли в четыре этапа: "Бенчрест" — стрельба на кучность на расстоянии 100 метров сидя за столом, стрельба лёжа с упором по грудной мишени на 200 и 300 метров, стрельба по подвижной мишени на 150 метров.
Также снайперы соревновались в дисциплинах "Свой-Чужой" из трёх мишеней в виде террориста и заложника на дистанции от 100 до 300 метров и "Дуэль" с отдельным призом от "Федерации высокоточной стрельбы Кыргызстана".
"Адреналин и острые ощущения просто зашкалили. А учитывая что стрелял я только подавая патроны с лотка так и каждая доля секунды была на вес золота. Руки после этого еще пару часов дрожали", — написал Вячеслав Еженасов.
По итогам соревнований стрелок набрал 189 очков и занял первое место в общем зачете. Кроме стрельбы Вячеслав Еженасов увлекается компьютерными играми — на его странице "ВКонтакте" множество видео и трейлеров к ним.
Следующий этап соревнований состоится 14 сентября.
Напомним, 23 июля бойцы спецназа воплотили сюжет из Battlefield 3 под Новосибирском.
Никита Манько
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