Новосибирский геймер показал себя лучшим народным снайпером города

Фото из группы "MASTERGUN *Ложи и приклады из ламината*" "ВКонтакте"

Молодой стрелок на время стал лучшим снайпером Сибири по итогам первого этапа соревнований; победитель любит игру Warhammer.

Житель Новосибирска Вячеслав Еженасов выиграл первый этап межрегиональных соревнований "Снайперский формат — 2019". Вчера, 5 августа запись была опубликована в группе "MASTERGUN *Ложи и приклады из ламината*" "ВКонтакте".

Организаторами соревнований для не военных снайперов выступила "Национальная Спортивная Стрелковая Ассоциация" из Новосибирска. Соревнования прошли в четыре этапа: "Бенчрест" — стрельба на кучность на расстоянии 100 метров сидя за столом, стрельба лёжа с упором по грудной мишени на 200 и 300 метров, стрельба по подвижной мишени на 150 метров.

Также снайперы соревновались в дисциплинах "Свой-Чужой" из трёх мишеней в виде террориста и заложника на дистанции от 100 до 300 метров и "Дуэль" с отдельным призом от "Федерации высокоточной стрельбы Кыргызстана".

"Адреналин и острые ощущения просто зашкалили. А учитывая что стрелял я только подавая патроны с лотка так и каждая доля секунды была на вес золота. Руки после этого еще пару часов дрожали", — написал Вячеслав Еженасов.

По итогам соревнований стрелок набрал 189 очков и занял первое место в общем зачете. Кроме стрельбы Вячеслав Еженасов увлекается компьютерными играми — на его странице "ВКонтакте" множество видео и трейлеров к ним.

Следующий этап соревнований состоится 14 сентября.

Напомним, 23 июля бойцы спецназа воплотили сюжет из Battlefield 3 под Новосибирском.