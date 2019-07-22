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Опасность взрывов сохраняется на складе с боеприпасами под Ачинском

Рубрика: общество, проиcшествия

06.08.2019 12:37

скриншот с видео со страницы группы «Подслушано Ачинск» в социальной сети «ВКонтакте»

Детонация пороховых зарядов на территории воинских складов под Ачинском прекратилась; в минобороны считают, что вероятность подрыва отдельных боеприпасов очень высока.

В эпицентр пожара в воинской части под Ачинском перебрасывают дополнительные силы сапёров. Детонация снарядов прекратилась, но вероятность подрыва отдельных снарядов остаётся высокой, сообщил замминистра обороны России Дмитрий Булгаков.

В Ачинском районе введён режим ЧС. Только из райцентра эвакуировано порядка четырёх тысяч человек. 12 – пострадали.

Мэр Ачинска Илай Ахметов обратился к населению с просьбой не посещать зону, попавшую под «обстрел» с горящих складов.

«Я убедительно прошу не рисковать. Сейчас мы наблюдаем самопроизвольный возврат людей в город, который предотвратить мы не можем, но предупредить обязаны!» – приводит пресс-служба администрации Ачинска слава градоначальника.

Напомним, пожар и взрыв на военном складе случились вечером 5 августа.

Татьяна Картавых

Теги: взрывы Красноярский край

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сегодня 14:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Масштаб разрушений оценивают после взрыва под Ачинском

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сегодня 08:58 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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