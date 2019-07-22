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Опасность взрывов сохраняется на складе с боеприпасами под АчинскомРубрика: общество, проиcшествия
06.08.2019 12:37
скриншот с видео со страницы группы «Подслушано Ачинск» в социальной сети «ВКонтакте»
Детонация пороховых зарядов на территории воинских складов под Ачинском прекратилась; в минобороны считают, что вероятность подрыва отдельных боеприпасов очень высока.
В эпицентр пожара в воинской части под Ачинском перебрасывают дополнительные силы сапёров. Детонация снарядов прекратилась, но вероятность подрыва отдельных снарядов остаётся высокой, сообщил замминистра обороны России Дмитрий Булгаков.
В Ачинском районе введён режим ЧС. Только из райцентра эвакуировано порядка четырёх тысяч человек. 12 – пострадали.
Мэр Ачинска Илай Ахметов обратился к населению с просьбой не посещать зону, попавшую под «обстрел» с горящих складов.
«Я убедительно прошу не рисковать. Сейчас мы наблюдаем самопроизвольный возврат людей в город, который предотвратить мы не можем, но предупредить обязаны!» – приводит пресс-служба администрации Ачинска слава градоначальника.
Напомним, пожар и взрыв на военном складе случились вечером 5 августа.
Татьяна Картавых
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Сертификаты на областной материнский капитал получили более 32 000 новосибирских семей
Поставщица «сникерсов» из Новосибирска в спешке устроила смертельное ДТП
Опасность взрывов сохраняется на складе с боеприпасами под Ачинском
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