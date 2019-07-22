Пенсионерка отомстила первокласснику за драку с внучкой в Новосибирске

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Пожилая женщина вступилась за внучку, которую избил восьмилетний ребёнок; жительнице Новосибирска грозит до пяти лет лишения свободы.

Жительница Новосибирска обвиняется в переломе позвоночника обидчику внучки в гимназии Новосибирска. Сегодня, 6 августа пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области передала уголовное дело в суд.

Скандал в одной из гимназий Железнодорожного района произошёл в феврале. По данным следователей, 62-летняя женщина пришла в школу после жалобы внучки на побои со стороны одноклассника. Пожилая женщина пришла в ярость и напала на восьмилетнего ребёнка, в результате он получил закрытый перелом одного из позвонков, сообщили в СК.

Следователи возбудили уголовное дело и собрали доказательства вины: записи с видеокамер, показания потерпевшего и результаты экспертиз врачей и психологов. Уголовное дело по статье о причинении средней тяжести вреда здоровью малолетнему направлено в суд.

По данным «2GIS», в Железнодорожном районе только одна гимназия.

Напомним, в апреле семиклассницу без смартфона затравили и спустили с лестницы в новосибирской школе – Сиб.фм помог остановить травлю.