По вине конюха пострадала школьница в Алтайском крае

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Несовершеннолетняя девочка пострадала из-за неосторожности конюха; лошадь ударила её копытом по голове.

Перед судом предстанет конюх учебно-опытной конефермы Алтайского государственного аграрного университета. По его вине лошадь нанесла травму 15-летней девочке. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

53-летний мужчина знал, что выводить жеребцов на прогулку могут только профессионально обученные люди старше 18 лет, однако позволил несовершеннолетней воспитаннице конно-спортивной школы вывести лошадь из денника. Девочка не удержала коня и упала на бетонный пол. Разбушевавшееся животное вышло из-под контроля и ударило копытом школьницу по голове. К счастью, она осталась жива.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Напомним, 1 августа лошадь убила восьмилетнюю девочку в Красноярском крае.