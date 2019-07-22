По вине конюха пострадала школьница в Алтайском крае

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По вине конюха пострадала школьница в Алтайском краеРубрика: проиcшествия
06.08.2019 17:41
фото с сайта pixabay.com
Несовершеннолетняя девочка пострадала из-за неосторожности конюха; лошадь ударила её копытом по голове.
Перед судом предстанет конюх учебно-опытной конефермы Алтайского государственного аграрного университета. По его вине лошадь нанесла травму 15-летней девочке. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.
53-летний мужчина знал, что выводить жеребцов на прогулку могут только профессионально обученные люди старше 18 лет, однако позволил несовершеннолетней воспитаннице конно-спортивной школы вывести лошадь из денника. Девочка не удержала коня и упала на бетонный пол. Разбушевавшееся животное вышло из-под контроля и ударило копытом школьницу по голове. К счастью, она осталась жива.
Обвиняемый полностью признал свою вину.
Напомним, 1 августа лошадь убила восьмилетнюю девочку в Красноярском крае.
Никита Минин
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