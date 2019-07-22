Поезд Абакан – Новосибирск изменит маршрут из-за взрывов на военном складе

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В связи с ЧП в районе города Ачинска пассажирский поезд Абакан – Новосибирск будет следовать по изменённому маршруту; полностью закрыт участок Ачинск-2 – Назарово.

Пассажирский поезд № 113 Абакан – Новосибирск, который отправился сегодня в 10:04 по местному времени, будет следовать по изменённому маршруту. Он пройдёт через станции Саянская, Красноярск и Ачинск.

Как сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги, из-за взрывов боеприпасов в воинской части движение на участке Ачинск-2 – Назарово полностью закрыто. Все пассажирские поезда следуют по изменённому маршруту: Ачинск – Красноярск – Саянская.

Напомним, 5 августа в Красноярском крае произошел взрыв боеприпасов в воинской части.