Поезд Абакан – Новосибирск изменит маршрут из-за взрывов на военном складе

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Поезд Абакан – Новосибирск изменит маршрут из-за взрывов на военном складеРубрика: общество
06.08.2019 16:44
фото с сайта pixabay.com
В связи с ЧП в районе города Ачинска пассажирский поезд Абакан – Новосибирск будет следовать по изменённому маршруту; полностью закрыт участок Ачинск-2 – Назарово.
Пассажирский поезд № 113 Абакан – Новосибирск, который отправился сегодня в 10:04 по местному времени, будет следовать по изменённому маршруту. Он пройдёт через станции Саянская, Красноярск и Ачинск.
Как сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги, из-за взрывов боеприпасов в воинской части движение на участке Ачинск-2 – Назарово полностью закрыто. Все пассажирские поезда следуют по изменённому маршруту: Ачинск – Красноярск – Саянская.
Напомним, 5 августа в Красноярском крае произошел взрыв боеприпасов в воинской части.
Анатолий Якимов
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