Поставщица «сникерсов» из Новосибирска в спешке устроила смертельное ДТП

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Новосибирская пенсионерка не стала «тормозить» и пошла на обгон на обледеневшей трассе; родственники погибшего запросили миллион рублей компенсации.

Жительница Новосибирска получила реальный срок за смерть водителя из Красноярска. Сегодня, 5 августа, в прокуратуре Чулымского района рассказали о приговоре по обвинению в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

Инцидент произошёл 21 ноября 2018 года на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» в Чулымском районе Новосибирской области. Согласно материалам дела, торговый представитель компании по продаже сладостей и шоколадных батончиков решила совершить обгон грузовика на своём «Рено Логан», однако не учла гололёд и плохую погоду. В результате «Рено» совершил лобовое столкновение с «Хонда Партнер» на встречной полосе.

В ДТП пострадал 35-летний красноярец за рулём «Хонды», который скончался от полученных травм. По данным прокуратуры, 57-летняя подсудимая признала вину и пыталась связаться с родственниками погибшего.

«С учётом позиции гособвинителя, отсутствия судимостей и положительных характеристик суд назначил обвиняемой один год лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на полтора года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован», – прокомментировал Сиб.фм прокурор Чулымского района Илья Липатов.

Родственники погибшего заявили гражданский иск о компенсации морального вреда на сумму в миллион рублей, добавили в ведомстве.

Напомним, 31 июля суд вынес приговор по делу женщины, потерявшей половину лица в ДТП с пьяным новосибирцем на «Родниках».