Придавленный тележкой с посылками проводник почтового вагона попал в реанимацию в Новосибирске

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Придавленный тележкой с посылками проводник почтового вагона попал в реанимацию в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
06.08.2019 17:30
Фото предоставлено Западно-Сибирским СУ СКР на транспорте
Во время разгрузки почтово-багажного вагона в тупике на станции Новосибирск-Главный проводник и водитель электрокара получили травмы; в настоящее время следователи выясняют подробности происшествия.
Два человека пострадали на вокзале Новосибирск-Главный. Инцидент произошёл ночью 6 августа. По сообщению сайта Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, проводник почтово-багажного вагона по прибытии в тупик пошёл открывать створки ворот для разгрузки. В это время по перрону задним ходом двигался электрокар-погрузчик, который бампером задел тележку. Она отлетела в сторону проводника и прижала его к вагону. Однако водитель погрузчика не остановился и продолжил движение. В результате, доехав до конца вагона, погрузчик упал с перрона на железнодорожные пути.
«В настоящее время водитель погрузчика находится в реанимации. Был ли он в состоянии опьянения, или же с ним что-то произошло, пока сказать невозможно», – рассказала журналисту Сиб.фм старший помощник руководителя управления Наталья Яковлева.
Она также добавила, что проводник почтово-багажного вагона с полученными травмами был доставлен в новосибирскую городскую больницу № 1.
На месте происшествия работала оперативно-следственная группа, которая провела осмотр, опросила очевидцев. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего события. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, 16 июля в Барнауле врезался в мост теплоход.
Анатолий Якимов
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