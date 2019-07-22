Придавленный тележкой с посылками проводник почтового вагона попал в реанимацию в Новосибирске

Фото предоставлено Западно-Сибирским СУ СКР на транспорте

Во время разгрузки почтово-багажного вагона в тупике на станции Новосибирск-Главный проводник и водитель электрокара получили травмы; в настоящее время следователи выясняют подробности происшествия.

Два человека пострадали на вокзале Новосибирск-Главный. Инцидент произошёл ночью 6 августа. По сообщению сайта Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, проводник почтово-багажного вагона по прибытии в тупик пошёл открывать створки ворот для разгрузки. В это время по перрону задним ходом двигался электрокар-погрузчик, который бампером задел тележку. Она отлетела в сторону проводника и прижала его к вагону. Однако водитель погрузчика не остановился и продолжил движение. В результате, доехав до конца вагона, погрузчик упал с перрона на железнодорожные пути.

«В настоящее время водитель погрузчика находится в реанимации. Был ли он в состоянии опьянения, или же с ним что-то произошло, пока сказать невозможно», – рассказала журналисту Сиб.фм старший помощник руководителя управления Наталья Яковлева.

Она также добавила, что проводник почтово-багажного вагона с полученными травмами был доставлен в новосибирскую городскую больницу № 1.

На месте происшествия работала оперативно-следственная группа, которая провела осмотр, опросила очевидцев. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего события. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 16 июля в Барнауле врезался в мост теплоход.