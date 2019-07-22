Радиацию измерили на месте взрыва боеприпасов под Ачинском

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Радиацию измерили на месте взрыва боеприпасов под АчинскомРубрика: проиcшествия
06.08.2019 10:55
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Специалисты Роспотребнадзора провели замеры качества воздуха и радиационного фона в зоне взрыва боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края.
Роспотребнадзор отчитался о замерах, которые специалисты ведомства провели в зоне взрыва под Ачинском. По данным ведомства, качество воздуха соответствует нормативам. Вредных примесей не зарегистрировано. Радиационный гамма-фон в пределах естественных показателей, сообщает «Интерфакс».
Специалисты проводили замеры по содержанию в воздухе диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, хлора, сероводорода, паров свинца и ртути.
Напомним, под Ачинском в пострадавшей деревне Каменке оценивают масштаб разрушений.
Татьяна Картавых
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