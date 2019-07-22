Радиацию измерили на месте взрыва боеприпасов под Ачинском

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Специалисты Роспотребнадзора провели замеры качества воздуха и радиационного фона в зоне взрыва боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края.

Роспотребнадзор отчитался о замерах, которые специалисты ведомства провели в зоне взрыва под Ачинском. По данным ведомства, качество воздуха соответствует нормативам. Вредных примесей не зарегистрировано. Радиационный гамма-фон в пределах естественных показателей, сообщает «Интерфакс».

Специалисты проводили замеры по содержанию в воздухе диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, хлора, сероводорода, паров свинца и ртути.

Напомним, под Ачинском в пострадавшей деревне Каменке оценивают масштаб разрушений.