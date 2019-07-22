Расчленённый труп объявленного в розыск кота нашли в мусорке Академгородка в Новосибирске

фото из группы «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте»

Весь Академгородок отправился на поиски рыжего кота; Мотю расчленили и засунули в полиэтиленовый пакет.

В Новосибирске обнаружили труп убитого рыжего кота Мартина, которого все ласково звали Мотей. О пропаже животного хозяева сообщили 5 августа в группе «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте».

Жители Академгородка нашли мёртвого Мотю в мусорном баке. С него сняли скальп, затем отрезали лапы. Тело было завёрнуто в пакет.

Хозяйка кота Моти сообщила Сиб.фм, что убийцей оказалась местная жительница. Правоохранительные органы оперативно отследили живодёрку по камерам видеонаблюдения. Когда криминалисты нагрянули в её квартиру, оттуда стали выбегать другие животные. В скором времени на убийцу кота будет написано заявление.

Напомним, 1 августа стало известно, что жители Новосибирска стреляют в бродячих собак.