Расплескалась зелень по морю Обскому

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Расплескалась зелень по морю ОбскомуРубрика: общество
07.08.2019 07:11
фото со страницы «Бердск Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте»
Жители Бердска выкладывают в сеть фотографии «позеленевшей» воды Бердского залива и Обского моря.
В районе самых популярных пляжей города Бердска зацвели водоросли. Вода в прибрежной зоне приобрела изумрудно-зелёный цвет.
Как сообщает местное издание «Бердск Онлайн» со ссылкой на санитарного врача города Бердска Виктора Матко, это — естественный процесс жизни водоёма.
По словам специалиста, качество воды во время цветения водорослей не меняется, а лезть в воду или нет — это — выбор каждого.
Напомним, в июне санитарные врачи не приняли ни одни из пляжей Бердска.
Татьяна Картавых
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