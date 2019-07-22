Расплескалась зелень по морю Обскому

фото со страницы «Бердск Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте»

Жители Бердска выкладывают в сеть фотографии «позеленевшей» воды Бердского залива и Обского моря.

В районе самых популярных пляжей города Бердска зацвели водоросли. Вода в прибрежной зоне приобрела изумрудно-зелёный цвет.

Как сообщает местное издание «Бердск Онлайн» со ссылкой на санитарного врача города Бердска Виктора Матко, это — естественный процесс жизни водоёма.

По словам специалиста, качество воды во время цветения водорослей не меняется, а лезть в воду или нет — это — выбор каждого.

Напомним, в июне санитарные врачи не приняли ни одни из пляжей Бердска.