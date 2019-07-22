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Разрабатывать компактный вариант лазера начали в Новосибирске

Рубрика: наука

07.08.2019 08:14

Фото с сайта Pixabay.com

Сейчас лазер активно используется в медицине и промышленности; уменьшение длины волн позволит прибору более эффективно выполнять некоторые задачи.

Компактный лазер планируют создать учёные в Новосибирске. Об этом сообщили вчера, 6 августа, на сайте Новосибирского государственного университета. Над проектом работают как опытные специалисты, так и молодые учёные.

По словам экспертов, они планируют создать высокоэффективный мощный прибор, генерирующий световые лучи длиной 3-8 микрометров. 

На данный момент лазер активно применяется в промышленности и медицине. Новый прибор может стать гораздо удобнее в использовании и при этом более эффективно решать задачи, в частности, по дистанционному зондированию атмосферы.

По словам руководителя проекта Людмилы Исаенко, сейчас все силы направлены на разработку такого лазера, который сможет успешно решать задачи хирургической медицины, а также помогать в диагностике ряда заболеваний и участвовать в обработке полимеров и многослойных культур на промышленном производстве.

Напомним, в июле 2019 года новосибирские учёные опровергли наличие преступных наклонностей у гиперактивных людей.

Дарья Мелехова

Теги: наука ученые Новосибирск

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вчера 21:09 Хроника 0 Коммент.

Дед отправил внука в кювет на «Тойоте» под Новосибирском

вчера 20:30 Хроника 0 Коммент.

Директора новосибирского автопарка обвинили в мошенничестве на миллионы

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вчера 18:53 Общество 0 Коммент.

Искусственный интеллект определит границы сгоревших лесов в Сибири

вчера 18:45 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:39 Общество 0 Коммент.

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Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

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