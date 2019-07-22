Разрабатывать компактный вариант лазера начали в Новосибирске

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Сейчас лазер активно используется в медицине и промышленности; уменьшение длины волн позволит прибору более эффективно выполнять некоторые задачи.

Компактный лазер планируют создать учёные в Новосибирске. Об этом сообщили вчера, 6 августа, на сайте Новосибирского государственного университета. Над проектом работают как опытные специалисты, так и молодые учёные.

По словам экспертов, они планируют создать высокоэффективный мощный прибор, генерирующий световые лучи длиной 3-8 микрометров.

На данный момент лазер активно применяется в промышленности и медицине. Новый прибор может стать гораздо удобнее в использовании и при этом более эффективно решать задачи, в частности, по дистанционному зондированию атмосферы.

По словам руководителя проекта Людмилы Исаенко, сейчас все силы направлены на разработку такого лазера, который сможет успешно решать задачи хирургической медицины, а также помогать в диагностике ряда заболеваний и участвовать в обработке полимеров и многослойных культур на промышленном производстве.

Напомним, в июле 2019 года новосибирские учёные опровергли наличие преступных наклонностей у гиперактивных людей.