Ребёнка на зебре сбила фура в Бердске

Лента новостейПредложить новость
Сертификаты на областной материнский капитал получили более 32 000 новосибирских семей
Поставщица «сникерсов» из Новосибирска в спешке устроила смертельное ДТП
Опасность взрывов сохраняется на складе с боеприпасами под Ачинском
Утерянное панно «Рождение Оби» выставили на продажу в Новосибирске
Проектное финансирование получила вторая очередь ЖК «Онега» в Новосибирске
Американские учёные доказали бесполезность жёлтых очков для автолюбителей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Ребёнка на зебре сбила фура в БердскеРубрика: проиcшествия
06.08.2019 15:02
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Сегодня в Бердске грузовой автомобиль Scania наехал на 13-летнего пешехода; мальчик переходил дорогу по всем правилам.
Водитель тяжёлого грузовика Scania наехал на 13-летнего ребёнка. Всё произошло на улице Островского. Ребёнок находился в зоне пешеходного перехода.
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выясняют причины наезда. Пострадавшего ребёнка с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Напомним, 8 мая в Бердске сбили девятилетнего ребёнка.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Сертификаты на областной материнский капитал получили более 32 000 новосибирских семей
Поставщица «сникерсов» из Новосибирска в спешке устроила смертельное ДТП
Опасность взрывов сохраняется на складе с боеприпасами под Ачинском
Утерянное панно «Рождение Оби» выставили на продажу в Новосибирске
Проектное финансирование получила вторая очередь ЖК «Онега» в Новосибирске
Американские учёные доказали бесполезность жёлтых очков для автолюбителей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Традиция дела
О мастерстве ручного ткачества и о том, как единственный в стране...
Новости по теме
Популярное