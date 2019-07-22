Ребёнка на зебре сбила фура в Бердске

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Сегодня в Бердске грузовой автомобиль Scania наехал на 13-летнего пешехода; мальчик переходил дорогу по всем правилам.

Водитель тяжёлого грузовика Scania наехал на 13-летнего ребёнка. Всё произошло на улице Островского. Ребёнок находился в зоне пешеходного перехода.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выясняют причины наезда. Пострадавшего ребёнка с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, 8 мая в Бердске сбили девятилетнего ребёнка.