Щуку размером с крокодила поймал житель Новосибирска

фото с портала FishingSib

Новосибирец поймал в Оби гигантскую щуку; вес трофея составил 13,5 килограмма.

Мужчина из Новосибирска поймал огромную щуку в реке недалеко от города. Информацией об этом поделился пользователь ДилетантНИИ на портале FishingSib.

По словам рыбака, ловить рыбу на спиннинг он начал четыре года назад по настоянию друга.

«И вот это случилось первый мой трофей и еще какой щука 13.5кг с берега, спимннинг Aiko Espada ESP248MH катушка KADA 3000 на колебалку. Щука делала столько пируэтов подтягивал она обратно как подводная лодка один раз свечку сделала после 5минут борьбы она здалась», – пишет ДилетантНИИ (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм).

Затем мужчина схватил «монстра» за жабры и вытянул его на берег.

Комментарии не заставили себя долго ждать. Пользователи портала поздравили удачливого рыбака и сравнили рыбу с крокодилом.

Напомним, 29 июля «обожравшуюся личинку Лунтика» выловили рыбаки в Оби.