Сертификаты на областной материнский капитал получили более 32 000 новосибирских семей

Фото управления по делам ЗАГС Новосибирской области

Более 32 тысяч новосибирских семей получили сертификаты на областной материнский семейный капитал; 20 тысяч уже воспользовались им.

В Новосибирской области сертификаты на областной материнский капитал получили более 32 000 семей. В региональном правительстве отметили, что меры соцподдержки многодетным семьям оказывают в рамках национального проекта «Демография». 20 тысяч уже воспользовались средствами: более 12 600 семей направили деньги на улучшение жилищных условий, а около шести тысяч – на приобретение автомобиля. Также многодетные семьи могут направить маткапитал на приобретение сельскохозяйственной техники или оборудования для сельхозпроизводства, формирование накопительной части пенсии. Кроме того, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, могут использовать деньги на социальную адаптацию, обучение, интеграцию ребёнка-инвалида.

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области рассказали, что областной материнский капитал – это региональная мера поддержки многодетных семей. В этом году его размер составляет 104 тысячи рублей.

Всего с июля 2013 года многодетным семьям выплачено более 1,7 миллиарда рублей. Региональная мера поддержки действует с января 2012 года.

В министерстве труда и социальной защиты населения Новосибирской области напомнили, что для получения сертификата необходимо обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства.

Напомним, в середине мая стало известно, что в проекты безработных новосибирцев правительство области направит более 30 миллионов рублей.