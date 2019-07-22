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Сертификаты на областной материнский капитал получили более 32 000 новосибирских семей

Рубрика: общество

06.08.2019 15:22

Фото управления по делам ЗАГС Новосибирской области

Более 32 тысяч новосибирских семей получили сертификаты на областной материнский семейный капитал; 20 тысяч уже воспользовались им.

В Новосибирской области сертификаты на областной материнский капитал получили более 32 000 семей. В региональном правительстве отметили, что меры соцподдержки многодетным семьям оказывают в рамках национального проекта «Демография». 20 тысяч уже воспользовались средствами: более 12 600 семей направили деньги на улучшение жилищных условий, а около шести тысяч – на приобретение автомобиля. Также многодетные семьи могут направить маткапитал на приобретение сельскохозяйственной техники или оборудования для сельхозпроизводства, формирование накопительной части пенсии. Кроме того, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, могут использовать деньги на социальную адаптацию, обучение, интеграцию ребёнка-инвалида.

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области рассказали, что областной материнский капитал – это региональная мера поддержки многодетных семей. В этом году его размер составляет 104 тысячи рублей.

Всего с июля 2013 года многодетным семьям выплачено более 1,7 миллиарда рублей. Региональная мера поддержки действует с января 2012 года.

В министерстве труда и социальной защиты населения Новосибирской области напомнили, что для получения сертификата необходимо обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства.

Напомним, в середине мая стало известно, что в проекты безработных новосибирцев правительство области направит более 30 миллионов рублей.

 

Анатолий Якимов

Теги: господдержка Правительство Новосибирской области семья

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сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

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В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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