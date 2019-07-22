Снова палящее солнце: погода в Новосибирске 6 августа

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Осадки отменили метеорологи в своих прогнозах; 6 августа в Новосибирске снова жара.

Прогноз погоды на вторник 6 августа, мало отличается от предыдущего дня. В Новосибирске снова будет жарко и сухо.

По данным сервиса Gismeteo, столбик термометра резко пойдёт вверх уже в 10 часов утра. В обед ожидается +26, а к вечеру – до +27 °С.

Ветер в Новосибирске будет дуть преимущественно с севера, что, возможно, немного ослабит жару.

Напомним, 5 августа в Алтайском крае прошёл крупный град.