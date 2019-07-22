Стала известна дата открытия парка на месте «Зимней вишни» в Кемерове

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Стала известна дата открытия парка на месте «Зимней вишни» в КемеровеРубрика: общество
07.08.2019 08:03
Фото с сайта администрации Кемеровской области
Посетить парк, построенный на месте «Зимней вишни», кемеровчане смогут уже 1 сентября; место будет призвано напоминать людям о том, что жизнь бесценна.
Сквер, строящийся на месте торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, откроется 1 сентября, сообщают местные СМИ со ссылкой на губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва.
По словам политика, над проектом работали лучшие дизайнеры, а утвердили его родственники погибших. Парк должен стать местом, где люди смогут вспомнить о том, что жизнь бесценна, особенно жизнь ребёнка. Как считает Цивилёв, парк не должен ассоциироваться со скорбью. Также чиновник отметил, что большая часть кемеровчан проголосовала за то, чтобы назвать парк «Сквером Ангелов», но окончательное решение ещё не принято.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Возгорание началось на последнем этаже здания, где располагались детские аттракционы и кинотеатр. По итогам пожара погибло 64 человека, большая часть из которых – дети. После возбуждения уголовного дела по факту пожара было арестовано 15 человек.
Напомним, в апреле 2019 года дело о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» было передано в суд.
Дарья Мелехова
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