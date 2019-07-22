Утерянное панно «Рождение Оби» выставили на продажу в Новосибирске

фото со страницы Константина Голодяева в социальной сети Facebooc, скриншот с сайта объявлений

Продавец оценил шедевр деревянной резьбы в 300 тысяч долларов; новосибирские общественники предлагают написать на него заявление в полицию.

В Новосибирске выставили на торги уникальное деревянное панно, которое много лет считалось безвозвратно утерянным. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил известный новосибирский краевед Константин Голодяев.

«Нашлось! Нашлось панно В. П. Сокола "Рождение Оби" из здания бывшего Речного вокзала. Городу осталось найти деньги, чтобы вернуть свое достояние. Всего 300 000 $. И на доставку тратиться не надо. Оно в городе. Вот и кандидатам реальная задача», – написал Голодяев на своей странице.

Прежде считалось, что панно безвозвратно утеряно во время пожара в здании речного вокзала. Как и кто его сохранил и почему 5 августа выставил на продажу – неизвестно. Новосибирские активисты и краеведы усомнились правомерностью предложенной сделки.

«а у продавца разумеется нет никаких документов, акта купли-продажи? Не написать ли действительно заявление на него?» – написал сотрудник музея Новосибирска Юрий Лобанов (орфография и пунктуация автора сохранены, прим. Сиб.фм).

Напомним, в начале июля археологи вдохновили краеведческий музей на создание коллекции одежды.