В бараках разрешили жить без счётчиков

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Новый закон вступил в силу с 6 августа в России; жителям ветхого и аварийного фонда разрешили не устанавливать счётчики на воду и электричество.

С 6 августа жителям домов, которые признаны ветхими и аварийными, больше не нужно устанавливать приборы учёта потребления воды и электричества. В силу вступили соответствующие поправки в закон.

Как оказывается в документе, не ставить счётчики имеют право не только жильцы ветхих и аварийных домов. Если износ крыши, фундамента и стен превышает 70%, жильцы вправе отказать от приборов учёта. Главное, чтобы дома не стояли на очереди на ремонт, а планировался их расселение и снос.

Оплачивать потреблённые воду и электричество предлагается по базовым тарифам без надбавки за отсутствие приборов учёта.

Напомним, с приходом августа в жизни россиян произошли значительные изменения.